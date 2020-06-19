Розшук Гіркіна та страйк шахтарів, що налякав Росію: тиждень на Донбасі

Дуже стисло – про все важливе в регіоні за тиждень від команди Радіо Донбасс.Реалії.

Громадянину Росії, який керував захопленням Слов'янська, Ігорю Гіркіну повідомили про підозру в кримінальній справі в Україні та оголосили його в розшук. Суть кримінальної справи – порушення законів та звичаїв війни. Гіркін зараз живе у Росії. А більше про захоплення Слов'янська та його роль у цьому – тут.

Припинився страйк на шахті «Комсомольська» в окупованому Антрациті, який тривав з 5 червня. Вісім діб страйкарі провели під землею, а деяких активістів викрадали. Окупаційна адміністрація пообіцяла гірникам погасити борги із зарплат. Не всіх їх угруповання «МГБ ЛНР» відпустило на волю. А тут ми розповідаємо, як російські ліворадикали, які підтримали страйкарів в ОРЛО та писали про них Володимиру Путіну (їхнє відео нижче) пов'язані з тими, хто, власне, фінансує війну на українському Донбасі.

На окупованій території Луганської області досі немає мобільного зв'язку та заблокована мережа «Вконтакте». Місцеві жителі пов'язували це з вище згаданим протестом на шахті в Антрациті.

Учасник бойових дій на Донбасі, медик Майдану Олександр Сивирин розповідає, як група лікарів-добровольців допомагає Чернівцям у боротьбі з COVID-19. Ми домовились про інтерв'ю з Олександром, а вже потім він дізнався, що заразився коронавірусом.

Пробне ЗНО скасували за два дні до його проведення. Через це деякі абітурієнти з ОРДЛО, які не знали про це, в суботу перетинали блокпости, аби потрапити на тестування. Його, однак, провели дистанційно. Як це відбувалось, і що думають випускники Донбасу про вступну кампанію – у цьому матеріалі.

«Як там військова частина? Про нас говорять? Цікавляться, коли нас звільнять?» – запитує полонений солдат у мами, й коли вона розповідає, що переживають – веселішає. Нова історія утримуваного в полоні військового та двох викрадених російськими силовиками кримських татар – у матеріалі Радіо Свобода і Центру громадянських свобод.

У перші роки війни на Донбасі українська армія в боях втратила безліч бронетехніки – БМП, танки, БТРи. Більшість вдалося відремонтувати, але майже чотири сотні з них були повністю знищені. Через що відбувалися втрати і чи врахували досвід війни в тій техніці, яку зараз відправляють на фронт? Читайте або дивіться тут.

А ось 42-й мотопіхотний батальйон ЗСУ відзначив цього тижня шосту річницю свого створення – відзначив прямо на передовій, у Первомайському. До чого тут Сергій Жадан?

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