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В селе Первомайское еще видны дыры от снарядов. Но 17 июня местные жители и администрация Ясиноватского района пришли на праздник, чтобы поздравить бойцов 42-го отдельного мотопехотного батальона с шестой годовщиной основания. В этот день минутой молчания почтили память погибших побратимов и отметили бойцов, которые воюют на передовой.

От позиций батальона до окопов российских гибридных сил – около тысячи метров. Отсюда видны разбитые здания и простреленные башни-близнецы Донецкого аэропорта.

На этих башнях контролируемые Россией войска установили камеры. Мы снимаем их, а они снимают нас. Не стреляют.

А на позициях бойцы стараются создать условия, максимально приближенные к домашним. Вот грядка с помидорами, там висит таранка. Много детских рисунков. Есть старинная икона Николая Чудотворца и библия. И коты, много котов разного цвета и возраста. На одной позиции – 11 хвостов. Нам рассказали, что во время обстрелов пугаются только котята. А взрослые привыкли и не обращают внимания.

«Наши враги нас уважают» – Сергей Антонченко

Сергей Антонченко в 42-м отдельном мотопехотном батальоне исполняет обязанности начальника штаба.

Майор Антонченко рассказал Радио Донбасс.Реалии, что батальон решили создать в марте 2014 года в Кировограде. Тогда его назвали «Рух опору».

Первым командиром стал капитан 1-го ранга Юрий Олефиренко.

Он погиб в боях за свободу и независимость нашей Украины

«Во время боев за Дебальцево он был ранен. Он погиб в боях за свободу и независимость нашей Украины», – вспоминает своего командира Сергей Антонченко.

Он с гордостью рассказывает нам о боевом пути: «Наш батальон принимал участие и в прикрытии отхода в Иловайске, и при прорыве в Дебальцево, Углегорск, – наш батальон участвовал в достаточно большом количестве боев. И наш батальон, когда заходит на позиции, – то 42-й знают все. Не только побратимы, но и наши враги знают! И нас уважают за это!»

Майор Антонченко признается, что больно смотреть на оккупированные российскими гибридными силами территории. Ведь там остаются люди, которые поддерживают Украину. Военный говорит, что это болезненная утрата и для него, и для каждого украинца.

Мы добьемся того, что будет Украина независимой и единой

«Но мы добьемся того, что будет Украина независимой и единой. Не делясь на две части, вопреки желаниям наших так называемых «соседей» – Российской Федерации», – уверен боец.

«До войны была просто женой» – Катерина

Катерина по профессии – дизайнер. До войны была домохозяйкой, помогала мужу в бизнесе.

Когда начался Майдан, а потом российская аннексия Крыма и война на Донбассе, – женщина не могла понять, что происходит на самом деле. Информации было много, и непонятно, где была правда. Потом Катерина развелась с мужем.

«Почему люди одни едут воевать, другие едут в Польшу, третьи едут за границу в сторону врага. Я вам скажу: я поехала на заработки в сторону врага. Даже с той позиции, чтобы проехать эти блокпосты. Увидеть все своими глазами и услышать людей. И я поняла, что люди не совсем виноваты. Не виноваты в том, что они не понимают до конца, что происходит. Что есть и те, кто правы, и кто не правы. То есть, мне всегда всех было жалко», – делится Катерина.

В России одни прогоняли Катерину, другие предлагали остаться и обжиться на новом месте.

Но женщина вернулась домой. Поступила на службу в воинскую часть. Говорит, там тоже видела разных людей: и патриотов, которые возвращались с войны, и тех, которые пришли в армию непонятно зачем.

Женщина поняла, что должна быть на передовой в боевом батальоне и защищать страну, за которую уже отдали жизни многие мужчины и женщины.

Здесь, возле Донецкого аэропорта она сама увидела, что, не смотря на Минские договоренности, с позиций российских гибридных сил летят мины.

И тут уже такой кусочек остался нашей земли, который нам не дают на данное время отвоевать

«И я увидела, что война продолжается. Война. И как бы там не говорили, что мы просто держим границу. Нет. Война продолжается. И люди почему-то с той стороны разозленные. И во мне наверное впервые родилась такая злость. Сейчас я ее немного потушила. Но все равно непонятно: зачем, когда есть договоренности, и договоренности эти нарушают. И в это же время говорят, что это делают украинские военные. А мы в это же время не имеем права ответить. И тут уже такой кусочек остался нашей земли, который нам не дают на данное время отвоевать и уже установить мир на нашей собственной земле», – говорит Катерина.

Она сказала: мама, я знаю, что ты едешь на войну

Ее дочери сейчас шесть. Мама признается, что у ребенка более жесткий характер: «Она сказала: мама, я знаю, что ты едешь на войну. Приедешь туда и скажи: давайте закончим войну. Если кого-то что-то не устраивает – всех вешай».

Катерина говорит, что лично для нее война закончится тогда, когда Донбасс и Крым вернутся в состав Украины.

«С врагом не о чем договариваться» – Василий

Василий воюет в 42-м батальоне с 6 августа 2014 года. Говорит, что пошел на войну, потому что давал присягу на верность Украине.

На Донбассе он окончательно осознал, для чего взял в руки оружие: чтобы защитить территориальную целостность Украины и чтобы наступил мир.

Василий воевал в Дебальцево, Углегорске, в поселке Булавинское и селе Никишино. Боец не может забыть, как отряд попал в засаду между Углегорском и Булавинским. Тогда удалось выйти с минимальными потерями – был один раненный.

Когда стреляет артиллерия, то на Господа надеешься

А еще Василий вспоминает: «Когда стреляет артиллерия, то на Господа надеешься. 152-й калибр – это серьезно».

Против кого украинцам пришлось воевать в Дебальцево?

Когда подбили танк, у погибших членов бандформирований обнаружили военные билеты Российской Федерации

Вот что вспоминает боец: «На Санжаровке (село в Бахмутском районе Донецкой области – ред.), когда подбили танк, у погибших членов бандформирований обнаружили военные билеты Российской Федерации. То есть, были кадровые солдаты Российской Федерации… Так как они кадровые, у каждого разная была выслуга. Был боевой опыт: у некоторых Чечня. У них был боевой опыт больше, чем у украинской армии на то время».

В боях за Дебальцево, говорит Василий, погибло более двадцати бойцов батальона. Боец отмечает с горечью, что с каждым годом число погибших и раненных растет.

Как достичь мира?

С врагом не о чем договариваться. Потому что всегда есть обман

«По моему мнению, с врагом не о чем договариваться. Потому что всегда есть обман. Надо показать, что на сегодняшний день украинская армия в боеготовности, набралась опыта. Надо показать силу. Если идти на мирные переговоры, то это значит что-то потерять, как всегда. Поставят какие-то условия – придется что-то потерять. А уже и так много потеряли: Крым, Донбасс. Так что не о чем с ними договариваться», – убежден боец Василий.

«Наведите у себя порядок» – Игорь

А вот бойцу Игорю обидно за всю страну, как он говорит, «из-за деребана».

«Нищие стреляют друг в друга, а олигархи деребанят власть и деньги, вот и все», – высказывает свое мнение Игорь.

Так почему же мужчина начал стрелять? Игорь отвечает: «Если такая цена – ее надо заплатить. Никому никогда просто так свобода не дается. В истории нет аналогов, что кому-то подарили свободу. Все зарабатывается кровью».

Я воюю за порядок в стране

О враге боец говорит так: «Я воюю за порядок в стране. Если к вам в дом придет человек с автоматом и скажет, как вам мочиться мимо унитаза, что вы ему скажете?.. Я у себя дома. И ко мне кто-то приходит и говорит, что мне делать. Наведите у себя дома порядок. Я 10 лет в России до войны проработал. Дыра из дыры. Заезжаешь за Ярославль, 100 км от Москвы отъезжаешь – сплошная помойка. Так что я не думаю, что эти люди вправе что-то говорить: как нам жить, как нам строить свое общество, экономику, куда нам смотреть: на запад или на восток».

«Мирная жизнь вернется» – Жадан

На передовых позициях батальона встречаем поэта Сергея Жадана. Он говорит, что сейчас в Карловке на радиостанции «Тризуб ФМ» продвигает украинский культурный контент.

По наблюдениям Жадана, бойцы 42-го – люди по-настоящему мотивированные, ведь они хотят победить, вернуть оккупированные Россией территории и выйти на государственную границу.

Поэт рассказал нам, что здесь, возле разбитого аэропорта, возникают смешанные чувства: гордость за соотечественников и ненависть к захватчикам и оккупантам.

А что бы поэт Сергей Жадан сказал жителям Донецка?

Эта война завершится. И мы будем дальше жить, дальше будем строить нашу Украину

«Это очень печальная и драматическая ситуация, но – мирная жизнь вернется. Эта война завершится. И мы будем дальше жить, дальше будем строить нашу Украину, дальше будем отстраивать наш Донецк. Все будет хорошо. Главное не забывать, что все мы – украинцы», – обратился Жадан к украинцам, живущим в ОРДЛО.

Как россияне украинским бойцам помогли

Здесь на передовой уже 5 лет помогают бойцам фронтовые волонтеры «Лелеки».

Игорь Поставной из города Каменское Днепропетровской области. Говорит, что из-за возраста в армию не взяли, поэтому помогает бойцам, чем может.

Я хочу помочь, чтобы потом, когда смотришь в зеркало, не плюнуть самому себе в глаза

«Это знаете, как призвание. Или ты хочешь помочь, или ты не хочешь помочь. Я хочу помочь, чтобы потом, когда смотришь в зеркало, не плюнуть самому себе в глаза», – уверен Игорь.

Эти лекарства, эти средства мы доставали в России, в Москве

Поставной рассказал Радио Донбасс.Реалии необычную волонтерскую историю: «Нужны были средства, которые помогали нашим раненным. Эти лекарства, эти средства мы доставали в России, в Москве. Там неравнодушные россияне скупали эти лекарства в своих воинских частях, на своих военных складах и передавали нам через границу».

Также в день рождения батальона Игорь Поставной и Юрий Нороха привезли бойцам волонтерский торт.

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