(Друкуємо мовою оригіналу)

Телеканал «Дом» для жителей оккупированной части Донбасса и аннексированного Крыма по просьбе вице-премьера Алексея Резникова передают от Минкульта в Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Как это поможет развивать «Дом»? Чего добился телеканал за три месяца вещания? По какому принципу Украина подбирает новости и создаёт шоу для жителей Донецка и Луганска? И борется ли с каналом Россия?

Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии говорили руководитель телеканала «Дом» Юлия Островская и медиакритик Борис Бахтеев.

– Почему телеканалу будет лучше в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий? Это была ваша идея?

Юлия Островская: Мы считаем, что так правильно, потому что мы делаем одно дело, тут у нас узкая дорога, по которой мы пойдём вместе рука об руку.

Нам лучше коммуницировать именно с профильным министерством

Наша концепция остаётся прежней: мы – развлекательный информационный канал. Именно в таком порядке: развлекательный и информационный, потому что, как показывают опросы, это – запрос нашей целевой аудитории, которая устала от за политизированного контента: делать что-то жизнеутверждающее и дающее оптимистичный взгляд в будущее. Поэтому ничего не поменяется, просто нам лучше коммуницировать именно с профильным министерством.

– Это министерство будет давать вам какие-то замеры с оккупированных территорий – настроений, смотрения вашего телеканала, определённую информацию, которая будет полезна каналу?

Юлия Островская: Мы такую информацию имеем, и не только от министерства. В каком бы мы министерстве не были, подобного рода информацию получаем постоянно. Во-первых, у нас есть фитбек от зрителей: комментарии, нам пишут напрямую в соцсети – в личные сообщения. У нас есть опросы настроений от различных профильных организаций, ведомств.

И наш формат, концепция именно такая, потому что до этого были подобного рода замеры. О том, что нас смотрят, говорит то, что люди спрашивают: «А когда же вы повторите «Крепостную»?», например.

За 3,5 месяца сложно поменять ментальность, которую с 1991 года постоянно оккупировали информацией, не договаривали чего-то

За 3,5 месяца сложно поменять ментальность, которую с 1991 года постоянно оккупировали информацией, не договаривали чего-то, поэтому, мне кажется, за такой период рано делать какие-то выводы. Мы понимаем, что в будущем что-то поправим в нашей концепции, но пока прошло слишком мало времени.

– Что вам пишут в соцсетях? Есть ли конструктивная критика?

Юлия Островская: Как вы знаете, мы транслируемся на русском языке, наш контент производим на русском, а контент, который нам предоставили медиагруппы – и на украинском, и на русском. В новостях синхроны на украинском языке не переводим: люди на временно неподконтрольных территориях отлично знают и понимают украинский язык. Но, когда мы начали выкладывать новости в YouTube, нам пришёл комментарий из Казахстана: попросили переводить синхроны хотя бы бегучей строкой. То есть, из этого мы знаем, что нас смотрят не только на неподконтрольных территориях и что мы – всё-таки объективный глаз того, что происходит у нас в стране.

Пишут разное. Некоторые пишут: «Большое вам спасибо, мы можем с чем-то не соглашаться, но мы видим другую сторону», что очень важно. Наша сама первая задача – привить привычку интересоваться тем, что происходит в Украине.

– Люди с неподконтрольных Украине территорий смотрят вас в YouTube, Facebook или по телевизору?

Юлия Островская: Мер Горловки красноречиво показал в эфире канала «Россия-1», что нас можно словить на простой приёмник, он сказал, что нас уже 2 часа смотрит.

На наши частоты может заходить канал ТВЦ или просто падать сигнал

Телеканал можно смотреть в эфире, мы вещаемся в аналоге и цифре, у нас полноценная трансляция 24 часа. Естественно, мы есть в YouTube, поскольку знаем, что иной раз на наши частоты может заходить, например, канал ТВЦ или просто падать сигнал: если вдруг кто-то не успел посмотреть новости, их всегда можно увидеть в YouTube, как и любой продукт, который мы производим.

– 23 апреля наш проект – Радио Донбасс.Реалии – поискал телеканал «Дом» в луганской и донецкой квартирах: мы его не нашли. Сейчас ситуация изменилась?

Юлия Островская: В Луганске и Донецке, возможно, не во всех районах есть телеканал. У меня дядя живёт в Донецке, они видят «Дом».

Мы сейчас пользуемся контентом медиагрупп, это безусловно нас несколько регламентирует в территории вещания. У нас есть десять точек, сейчас мы включаем ещё четыре передатчика. Может быть, изменится модуляция, если найдём тех, кто будет готов перемодулироваться и платить дороже. Это может несколько углубить наш сигнал и сделать его более защищённым, но мы ещё ведём разговоры об этом.

Слушатель: Павел, Луцк. Смотрел телеканал «Дом»: хороший телеканал, просто его надо было раньше внедрять. Совет – побольше давать информации про успехи Украины, поскольку на оккупированных территориях – жёсткая пропаганда, я так понимаю. Даже если это посмотрят 10 человек – сарафанное радио сделает своё.

Слушатель: Я из Донецка, не разделаю восторга по поводу канала «Дом», потому что он у нас не идёт. Т-2 уже вообще перестала ловить: никаких украинских каналов, с трудом можем через YouTube что-то посмотреть. Новости, которые выкладывает телеканал «Дом» на YouTube – это просто повтор каких-то новостей. Если уж давать каналы сюда, не надо никакого развлекательного контента, а нужно именно проукраинские новости, которые рассказывают, объясняют, как нужно жить, куда нужно стремиться, прочищают мозги.

– По какому принципу отбирают новости на телеканале «Дом», есть ли какие-то акценты, принципы, что должны знать жители оккупированных территорий?

Юлия Островская: Это объективные новости, без кривых зеркал, дающие альтернативную картину людям, которые смотрят только российские каналы. Это наши сегодняшние украинские новости. Мы делаем объективные новости с государственной позиции, так как мы – государственный канал. Если происходит что-то хорошее – мы об этом рассказываем и очень рады этому, если происходит что-то плохое – этого не замалчиваем. Это объективная картина сегодняшнего дня. Естественно, её не хватает в ОРДЛО, где лидеры телесмотрения – «Россия-1», «Россия-24», НТВ, «Первый канал». Только пятым каналом выступает украинский – на 2019 год это был «1+1».

Слушатель: Я из оккупированной территории. Может, это грубо звучит, но это должен быть пропагандистский телеканал. То есть это должна быть проукраинская пропаганда, потому что просто объективные новости мы не можем противопоставить той пропаганде, которая идёт здесь, в Донецке.

– Глушат ли «Дом» на оккупированной территории?

Юлия Островская: Есть информация, что периодически «сыпется» сигнал, что на наши частоты заходят российские каналы, но с этим борются. Как говорили в программе «60 минут», у нас слишком мало просмотров и мы не нужны – вряд ли мы бы тогда 20 минут программы из 60-ти заняли. Но говорят, есть такое распоряжение, что с нами нужно бороться серьёзно. Именно поэтому мы всячески ускоряем момент, когда сможем выйти с большего количества передатчиков, при помощи спутниковой связи – и тогда это станет сложнее делать.

– Помогает ли, с вашей точки зрения, телеканал решить задачу вернуть умы и сердца людей оккупированных территорий?

Мы не знаем, что там происходит, и думаю, что никто не знает

Борис Бахтеев: Говоря сейчас об оккупированной территории, напрашивается аналогия с коронавирусом: есть что-то очень плохое, но никто толком не знает, что там происходит. Мы можем делать какие-то догадки, собирать мнения, не зная точно степени их объективности и субъективности. Мы не знаем, что там происходит, и думаю, что никто не знает. В жёстко террористических условиях настроение людей остаётся тайной внутри самих людей – никаких объективных критериев быть не может.

Подобные «свидетельства» нужно как-то разбивать

Российская пропаганда с 2014 года использует очень эффективный приём, который называется «ложное свидетельство». То есть человек, который живёт, скажем, в Макеевке, рассказывает, что в ней происходит: «ура, у нас свидетель, своими глазами видел». На самом деле, он – не свидетель, он просто слышал это от других жителей Макеевки, а в горячие точки вряд ли ездил сам. Российская пропаганда это очень чётко использовала, и многие фейки, мифы, стереотипы, которые теперь въелись, родились именно таким образом. То есть вам рассказывает человек, скажем, из Горловки, как «каратели» «издеваются», как «обстреливают Горловку» каждую минуту, хотя сам он этого не видел – слышал это от других жителей Горловки, которые слышали от других и так далее. Но поскольку это говорил житель Горловки, это считается «свидетельством». Подобные «свидетельства» нужно как-то разбивать. Я сейчас не могу придумать, как, но нужно.

– В своей колонке, насколько я вас понял, вы писали, что телеканал «Дом» должен рассказывать хорошие новости. Юлия Островская говорит, что нужно давать объективные новости. Почему вы верите, что рассказывать на те территории нужно только хорошее?

Борис Бахтеев: Нужно рассказывать о проблемах, естественно: но так, чтобы целевой зритель не сделал вывод, как там всё плохо, какой там бардак или ещё хуже – какие там «фашисты». Я думаю, объективность должна присутствовать, но в виде проблем, которые ждут своего решения, которые не замалчивают, которые то же самое гражданское общество пытается решить. Кстати, показывать именно участие каких-то неофициальных представителей: не должностных лиц, а представителей гражданского общества – будет просто душем для населения тех территорий.

– Юлия, уже открылся и ваш собственный контент, в 2022 году был план перейти полностью на контент «Дома». Как измениться телеканал к тому времени?

Юлия Островская: У него, как минимум, увеличится сеть вещания, потому что наша задача – выйти не только на неподконтрольные территории, а охватить русскоязычное население мира, потому что даже люди, которые уехали 20 лет назад в Израиль, к сожалению, смотрят у себя дома канал «Россия-1», «Первый» и несут в мир информацию, которую получают на этих каналах. Поэтому нужно создать такой канал, в котором бы эти люди оказались в своём лингвистическом поле и получали бы альтернативную картину мира рядом с хорошим развлекательным контентом и с объективным новостным информационным вещанием.

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