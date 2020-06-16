(Друкуємо мовою оригіналу)

Как уже писало Радио Донасс.Реалии, с суботы, 6 июня, на оккупированной территории Луганской области нет мобильной связи оператора Vodafone. Это единственный оператор, у которого есть покрытие в ОРДЛО, и с помощью которого можно звонить за пределы этих районов.

Местные жители связывают отключение мобильной сети (они больше употребляют слово «глушение») с протестами на шахте в Антраците.

В подтверждение этого служит и заявление компании Vodafone о том, что базовый станции обесточены, и это – не порыв кабеля на линии фронта.

Интересно, что вместе с Vodafone на оккупированной территории Луганской области начались и перебои с интернетом.

Мы обратились к людям в разных районах ОРЛО с просьбой описать, в чем проявляются эти перебои. Мы попоросили людей обратить внимание не только на мобильный интернет, но и на интернет от обычных провайдеров.

– Связи по-прежнему нет. Что интересно, заблокирован «Вконтакте», не только на интернете «Лугакома» (местный мобильный оператор – ред.), но и с компьютера я сейчас пыталась войти (надо было связаться с одной знакомой), заблокировано. Смогла войти только под VPN. Короче, глушат конкретно.

– Работает интернет и на «Лугакоме», и на других провайдерах. Утром включала дома проводной интернет от «Мегалинк», у меня – работал. «Вконтакте» заблочен, в Opera заблочен VPN, так что нет выхода на украинские сайты. Выхожу через браузер Tor. На «Лугакоме» упала скорость, да, ощущается.

– Как выглядит эта блокировка, что провайдер пишет?

​– «Вконтакте» ничего не пишет, просто висит:

– «Вконтакте» не работает в Луганске с 7 июня. Его отключили вместе с «Водафоном». ВК работает только через VPN. Мобильная связь пробивается кое-где в центре. Вчера я получил СМС от «Водафон».

– По поводу скорости интернета, у «Влайн» провайдера скорость хорошая. «Лугаком» – скорость у кого норм, у кого еле-еле. «Мегалинк» – скорость плохая.

– «Вконтакте» заблокирован у всех. VPN Opera не на «Лугакоме» работает, и скорость – ок.

Нам также известно, что у некоторых людей возникли проблемы со входом в Skype.

Месяц назад протест на другой шахте в ОРЛО, «Никанор-Новая» (город Зоринск) получил большой резонанс именно потому, что участники записывали видео для «Вконтакте» и YouTube. Во время протеста на шахте «Комсомольская» информация оттуда расходится намного хуже. Жители сообщалют о преследованиях и задержаниях участников.