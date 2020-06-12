Загроза штурму, відключений зв'язок та лист Путіну. Що відбувається в Антрациті

Лист Путіну, загроза штурму, а ЗМІ рапортують про успіхи реформи – це останні відомості із заблокованої в ОРЛО шахти. Ми вже розповідали, що з 5 червня в окупованому місті Антрацит почали страйк шахтарі. І у цьому не було б нічого нового, якби російські гібридні формування, які контролюють регіон, не заблокували у районі інтернет та не почали хапати людей і забирати їх у підвали «МГБ».

А ще на всій території ОРЛО раптово зник зв'язок Vodafon (лише ним можна телефонувати за межі окупованої території) – це трапляється не вперше, але цього разу офіс оператора у Києві заявив, що йдеться не про порив кабелю на лінії фронту: базові станції були знеструмлені.

Сьогдні, 12 червня, частина шахтарів, як можна судити з оприлюдненого у соцмережах відео, мітингують на центральній площі Антрацита:

Місяць тому протест на іншій шахті в ОРЛО, «Никанор-Нова», дістав великий резонанс саме через те, що учасники записували відео для «Вконтакте» та YouTube та інших соцмереж. Цього разу окупаційна адміністрація вжила заходів, щоб мінімізувати витоки інформації.

Ось що відомо наразі.

Новини про події на шахті повідомляє, в основному, один YouTube канал – російської ліворадикальної організації «Фонд рабочей академии». Відео для нього записує Олександр Васьковський, який називає себе головою Незалежної профспілки шахтарів (на окупованій території).

Декого з організаторів викрало і катувало «МГБ», вибиваючи зізнання у роботі на СБУ



Він повідомив, що під землею 119 людей, що декого з організаторів викрало і катувало «МГБ», вибиваючи зізнання у роботі на СБУ, що страйкарі вирішили вживати лише хліб і воду, а також, що профспілка написала лист Володимиру Путіну.

«Шахта оточена військовими та поліцією, які готуються до її штурму. Підлеглі Пасічника (керівника підконтрольної Росії адміністрації Луганська – ред.) готують зміни до «кримінального кодексу», які передбачають 5 років позбавлення волі за страйк», – повідомив Васьковський. Він каже, що надіслав Путіну список викрадених людей і список протестувальників, які є громадянами Росії (таких троє) або подали документи на російський паспорт.

Він каже, що надіслав Путіну список викрадених людей і список протестувальників, які є громадянами Росії



Сам Васьковський є так званим «депутатом парламенту ДНР», до війни був членом компартії України та гендиректором мережі «Фокстрот у Донецьку».

На цьому ж каналі у перший день показали збори жінок, чиї рідні перебувають у забої.

Другим джерелом інформації з Антрацита є Східна правозахисна група, українська правозахисна організація, засновник якої Павло Лисянський є також представником омбудсмена України у Луганській області. ​

За її даними, збройні формування оточили Антрацит і селище Дубовське, де розташована шахта. На шахтах проходили допити, щонайменше двох людей затримали і повезли в Антрацит, додому до родичів страйкарів приходили представники «МГБ».

Наші власні джерела в Антрациті підтверджують, що про затримання людей у місті справді відомо. Возили в «МГБ» навіть працівників з сусідніх шахт. Щоправда, потім відпустили.

«У нас з суботи глушать мережу і не можна зайти в Вк. Але я спробував через vpn – все працює», – написав місцевий житель.

Що в цей час розповідає пропаганда ОРДЛО

ЗМІ окупованої території ані слова не кажуть про події в Антрациті. Але у них панує не просто мовчанка: в останні дні там, навпаки, виходять матеріали з шахт, в яких йдеться про успіхи реформи. Як правило,повідомляють про виплату перших зарплат підприємством «Востокуголь» на тій чи іншій шахті. Що це означає?

Підконтрольна Росії адміністрація Луганська навесні заявила про реструктуризацію захоплених нею шахт. Найбільш збиткові – закриють. Рішення про це ухвалювалося в Росії. «Востокуголь» – щойно створена так звана державна компанія під контролем угруповання «ЛНР», у яку переводять ті шахти, які залишаться працювати. До цього вони були оформлені в іншу «державну компанію ЛНР».

Зараз ресурси бойовиків щодня показують жителям ОРЛО сюжети про цю нову компанію. При цьому, вони кажуть, що шахти нібито тепер «стають державними». Це не так: ними і раніше керувало збройне формування «ЛНР».

«Перехід шахт під державне управління він підтримує», – розповідає в одному з сюжетів журналіст, вказуючи на шахтаря.

«Те, що шахти стали державними, – це розумне, правильне рішення», – коментує той на камеру.

Насправді, страйк в Антрациті якраз був спровокований тим, що у шахтарям не виплачують зарплату з лютого, й вони побоюються, що зміна юридичної особи просто спише ці борги.

10 і 11 червня вийшли такі сюжети із шахт «Білореченська» та «Космонавтів»: першу переводять у нове «державне» підприємство «Востокуголь», а друга контролюється російською компанією «Внешторгсервіс» Сергія Курченка, що втік до Росії. У «Востокуголь», який бойовики називають державним, поставили керівником менеджера «Внешторгсервісу» Володимира Шатохіна. Тобто де-факто всі копальні контролюються тепер російською компанією ВТС.

Які плани у Росії на шахти окупованої частини Донбасу? Навіщо вона розпочала цю «реформу»? Дивіться ефір Радіо Донбас.Реалії про це або читайте тут.