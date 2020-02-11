(Друкуємо мовою оригіналу)

1 марта Украина запустит телеканал для оккупированных территорий Донбасса. Об этом сообщил министр культуры, а в прошлом – телеменеджер Владимир Бородянский. Сначала, по его словам, планируется трансляция развлекательных программ с украинским контекстом, потом информационное вещание. Оно будет, в том числе, и на русском языке. О чем новый телеканал будет рассказывать дончанам и луганчанам? Стоит ли Украине вещать в отдельные районы Донецкой и Луганской областей по телевизору, учитывая недоверие их жителей к украинским телеканалам? И поможет ли новый телеканал вернуть Донбасс?

Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии говорили с директором общественной организации «Детектор медиа» Галиной Петренко, продюсером проекта Радио Донбасс.Реалии (Радио Свобода) Александром Демченко и экс-редактором 24 канала, журналисткой, которая некоторое время сотрудничала с этим новым телеканалом для оккупированных территорий Еленой Трибушной.

– Была информация, что новый канал для оккупированных территорий запустят 15 февраля. Потом запуск перенесли на две недели – 1 марта. Знаете ли вы почему, что сейчас происходит на кухни этого телеканала?

Галина Петренко: Информации не так и много. Я так понимаю, нужно принять руководству государства кадровое решение по поводу телеканала. Нужен директор, на него все ещё ведется конкурс. Пока нет руководителей, ни в одном медиа нельзя сформировать команду и до конца наладить работу.

Идея по-своему потрясающая: договориться с коммерческими медиагруппами, чтобы они бесплатно или условно бесплатно давали свой самый хороший контент



Что касается контента, идея канала по-своему потрясающая: договориться с коммерческими медиагруппами, чтобы они бесплатно или условно бесплатно давали свой самый хороший примерный контент: футбол, сериалы, развлекательный контент – чтобы канал быстро сделать интересным. С некоторыми телегруппами удалось достичь договоренности (медиагруппа «Украина» сразу готова была давать весь футбол и примерный сериальный контент), с остальными велись переговоры – завершились ли они, не знаю.

– Владимир Бородянский заявил во время выступления на «Форуме единства» в Мариуполе, что у них есть рецепт, как доставить сигнал нового украинского телеканала 80 % жителям оккупированных территорий. Можно ли сейчас технически доставить этот контент, учитывая «глушилки», которые, скорее всего, существуют на этих территория, то, что провайдеры, которые предоставляют доступ, контролируются местными «властями»?

Если украинское государство нашло способ транслировать сигнал одного телеканала, возможно, оно знает способ, как транслировать туда все украинские телеканалы?



Галина Петренко: Я два раза спрашивала лично В. Бородянского, что это за способ. Он меня заверил, что это эфирный сигнал: речь идет не о спутнике, не об интернете (хотя интернет может использоваться как дополнительный канал). Они тестировали этот эфирный сигнал и уверенны, что 80 % жителей оккупированных территорий будут его получать. Единственный вопрос: если украинское государство нашло способ транслировать сигнал одного телеканала, возможно, оно знает способ, как транслировать туда все украинские телеканалы?

– Сначала Бородянский обещает развлекательный контент, потом некую информационную составляющую – выпуски новостей. В частности, будет вещание и на русском языке. И какой-то особенный язык для жителей оккупированных территорий. Разделяете ли вы идеи, месседжи этого телеканала?

Засилье русской пропаганды в информационной среде нужно будет как-то пробивать



Александр Демченко: Здесь сталкиваются два момента – развлекательный и информационный. Засилье русской пропаганды в информационной среде нужно будет как-то пробивать. Нужно будет подавать качественную информацию, чтобы это не выглядело явной пропагандой со стороны Украины. Чтобы человек, который слушает российское телевидение и может где-то отличать, где манипуляция, где нет (а скорее всего нет), понимал, что с другой стороны ему не выдают точно такие же манипуляции.

Сложный момент, с которым надо будет работать: как не переходить грань пропаганды и информационного блока, чтобы все было сбалансировано, чтобы не отторгать людей сразу своей информацией от украинского вещания. Если мы будем создавать какую-то манипулятивную картину, это может иметь влияние на людей, которые и так проукраински настроены, но не будет иметь никакого влияния на людей, которые подвержены влиянию российской пропаганды. Второй момент – будет возникать конкуренция со стороны российского развлекательного контента. Но сможет ли украинская сторона составить им здесь конкуренцию?

– Если сравнивать качество телешоу – что, с вашей точки зрения, может быть интереснее людям, которые живут на оккупированных территориях? Выберут ли они украинские шоу, матчи?

Галина Петренко: Если рассуждать логически, что канал будет на русском языке, и если представить, что медиагруппы не заходят прилагать дополнительные усилия для его дубляжа с украинского, это значит, что они планируют, скорее всего, этому каналу отдавать тот контент, который уже снимают на русском языке. В наших реалиях сериалы на русском снимаются для продажи на других территориях. Если они интересны, то их, скорее всего, уже продавали в Россию и там показывали.

– Вы разделяете высказывание Владимира Бородянского, что украинские телешоу, сериалы наделены определенным контекстом, украинскими смыслами, и лучше бы для Украины, чтобы смотрели именно такую продукцию? Это поможет реинтегрировать территории, если убрать в сторону информационную составляющую?

Мелодрамы – более универсальны, их легче продавать без адаптации. Поэтому я сомневаюсь, насколько уникальными могут быть в русскоязычных мелодрамах украинские мысли



Галина Петренко: Если вы следили за скандалом вокруг телеканала «1+1», который был на прошлой неделе, они неудачно сформулировали мысль, что комедии они снимают на украинском языке, а мелодрамы на русском. Имелось ввиду, что юмор – более специфический жанр, и его восприятие зависит от того, с какой ментальностью человек его смотрит, поэтому они его снимаются четко для украинского рынка. А мелодрамы – более универсальны, их легче продавать без адаптации. Поэтому, честно говоря, я сомневаюсь, насколько уникальными могут быть в русскоязычных мелодрамах украинские мысли.

Люди смотрят сериалы, футбол, а в перерывах выходят выпуски новостей, которые подают объективную информацию



Александр Демченко: Логика в подаче. Развлекательные программы могут использоваться как «ловушка», которая привлекает основную массу населения: люди смотрят сериалы, футбол, а в перерывах выходят выпуски новостей, которые подают объективную информацию, чтобы люди понимали, что происходит в мире, в Украине и на оккупированных территориях, в Российской Федерации. Важно, что люди, которые проживают на временно неподконтрольных территориях, остаются в тех же самых контекстах. Например, они не сильно ориентируются на рынке мобильных операторов, кто редко выезжает, не знает, что здесь вообще происходит. Другое дело, насколько этот канал будет популярен и насколько он сможет конкурировать с тем, что производиться в Российской Федерации. С местными телеканалами оккупированных территорий проще конкурировать, их контент низкого уровня.

– С другой стороны, люди любят местные новости…

Он должен быть заточен под жизнь людей на неподконтрольной территории



Александр Демченко: Нужно, чтобы был локальный контент, чтоб он был заточен не только под подконтрольные территории Донецкой и Луганской областей, а и под жизнь людей на неподконтрольной территории. Как мы знаем, там не могут работать журналисты, они подвержены опасности. И это очень сложно. Мне кажется, что важно в информационных выпусках на таком канале рассказывать людям о том, что они живут на такой территории, где не могут работать журналисты, легитимные органы власти и вообще – находятся в серой зоне. Рассказывать не с точки зрения пропаганды, что там все плохо, а здесь все хорошо. Чтобы люди понимали, что на самом деле происходит.

– К нашему разговору подключили Елену Трибушную – журналиста, которая должна была возглавить этот канал, но впоследствии отказалась. Елена, расскажите, сколько людей вовлечено в проект, и что там планируется за контент?

Елена Трибушная: В теории, это должны быть два телеканала –развлекательно-информационный и полностью информационный. Контент первого должен состоять из контента крупных украинских групп, которые частично на платной, частично на бесплатной основе поделятся своими лучшими ток-шоу, сериалами, программами.

Идея была в том, чтобы показать людям, какие изменения происходят в Украине, что у этой страны есть будущее



В новостной сетке были бы выпуски новостей, а также вечерние итоговые новости, итоговые новости выходного дня. Канал должен быть двуязычным. Мы отслеживали, что люди там смотрят – это российские крупные телеканалы. Идея была в том, чтобы показать людям, какие изменения происходят в Украине, что у этой страны есть будущее, несмотря на все трудности, с которыми приходится сталкиваться. Показать, что та Россия, которую им показывают с экрана российские телеканалы, на самом деле не такая привлекательна, как кажется через эти экраны. И развеять те страхи, которые навязывает российское телевидение и украинские блогеры типа Шария. Мы хотели им рассказывать, что у них происходит у самих: то, что показывают остатки СМИ на оккупированных территориях, это паркет, а не то, что происходит на самом деле. Через такие вещи мы хотели вернуть их ментально и вернуть украинское информационное поле.

– Вы не принимаете больше участие в этом проекте, но озвученные идеи остаются актуальными?

Елена Трибушная: Они актуальны в голове у Бородянского. Мне рассказывали журналисты, которые остались в проекте, что сейчас туда пришли люди со «112» телеканала. Представились как консультанты проекта, но мы прекрасно понимаем, что пропагандирует «112» телеканал и его собственник. Если это какая-то интеграция, то это интеграция в русский мир, а не украинское пространство.

– Наши слушатели спрашивают, зачем открывать новый телеканал? Почему бы не наладить трансляцию украинских телеканалов на территории, если есть такая возможность?

Технология может доставлять туда только 2 телеканала так, чтобы его не глушили там



Елена Трибушная: Например, какого телеканала? Всего пакета невозможно. С технической точки зрения, технология, которую придумали сейчас, может доставлять туда только 2 телеканала так, чтобы его не глушили там.

– Откуда министр Бородянский черпает информацию о настроениях по ту сторону линия разграничения, о том, что предпочитают, что смотрят, что не смотрят там?

Елена Трибушная: Заказывали соцопросы, их проводили на прилегающим к оккупированным территориях и, я так понимаю, там они получили информацию, что подавляющее большинство людей смотрят каналы «Россия-1», «Россия-24» – и это формирует настроения.

Слушатель: Я с оккупированной территории, из города Донецка. Думаю, что канал нужен, и его будут смотреть. Не только развлекательный (развлекательные передачи можно смотреть и по российским каналам), а если это будет, например, передача юридическая. Многие люди, которые здесь проживают, в местных соцсетях друг друга консультируют по поводу таких вопросов: что делать, если с документами что-то не то, если надо фотографию вклеить в украинский паспорт или получить свидетельство о рождении. Если это будет доступная информация, которую квалифицированные юристы будут подавать, думаю, люди будут это смотреть. И пусть будут образовательные передачи для детей, потому что многие дети обучаться еще дистанционно в украинских школах, хорошо бы, если б была передача, которая им будет помогать, рекламировать вузы Украинские.

– Как будут контролировать качество телеканала?

Галина Петренко: Он создаться на базе иновещания. Это вещатель, который находиться в государственной собственности и не имеет таких предохранителей вмешательства государства в контент, какие имеет «Суспільне». И тут тоже вопрос, насколько государство удержится от прямой пропаганды. Рычагов сейчас нет вообще. Это полностью отдано на откуп государству.