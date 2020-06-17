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В Северодонецке полицейский выбросил свою жену с 4 этажа. По крайней мере, так говорит сама потерпевшая. Ее муж свою причастность к происшествию отрицает. Расследованием дела занимается Государственное бюро расследований. Однако через неделю после инцидента никому подозрение в совершении преступления не вручено. Общественники в Северодонецке боятся, что дело могут «​замять»​ или переквалифицировать. Поэтому решили провести акцию возле городского отдела полиции.

Информация о происшествии в последние дни активно распространялась в социальных сетях. Говорилось, что работник полиции выбросил с балкона 4 этажа свою жену. Это произошло еще в ночь на 9 июня. Но какой-либо информации от правоохранителей не было. Это насторожило общественников в городе. Накануне порядка 30 человек собрались возле городского отдела полиции в Северодонецке. Организовала акцию общественная организация «Жінки Луганщини». По словам представительницы организации Яны Кравцовой, они боятся, что дело могут «замять».

По городу распространяются слухи о давлении на потерпевшую

«Замалчивание преступления наталкивает на мысль, что дело могут переквалифицировать. Уже сейчас по городу распространяются слухи о давлении на потерпевшую, и что преступление могут переквалифицировать на суицид», – говорит Яна Кравцова.

К людям вышел начальник горотдела полиции Эдуард Светов. Он подтвердил, что в деле фигурирует работник полиции. Правда он работает в Главном управлении нацполиции Луганской области, а не в горотделе. А самим делом занимается Государственное бюро расследований.

Мы сразу же вызвали ГБР

«Было сообщение от соседей, что женщина выброшена с 4 этажа. По приезду было установлено, что причинение телесных повреждений было совершено действующим сотрудником. Мы сразу же вызвали ГБР», – говорит Эдуард Светов.

Буду делать все, чтобы он «сел» – пострадавшая

Пострадавшая – Дарья Конева. Сейчас она находится в городской больнице. Рассказала, что перед происшествием они с мужем были в кафе. Выпивали. Дома поссорились, и муж ее ударил. А когда она вышла на балкон и стала просить вызвать полицию, он ее скинул вниз. Говорит, что сама не понимает, как выжила.

Такое не прощается. Он убить меня хотел

«Я, наверное, рождена, чтобы наказать этого человека. Я его родителям сказала, что я его садить буду. Можете уговаривать, но мне все равно. Такое не прощается. Он убить меня хотел», – говорит Дарья.

О подозрении полицейскому еще не сообщали – адвокат

Муж Дарьи Алексей сейчас на свободе. Об этом рассказал его адвокат Олег Мозалев. По его словам, полицейский на больничном. Рассказал адвокату, что после рождения ребенка при ссорах Дарья не единожды угрожала, что выбросится с балкона.

Клиент утверждает, что не причастен

«Он утверждает, что не причастен к падению жены с балкона» , – говорит адвокат Олег Мозалев.

В Государственном бюро расследований сообщили, что они начали уголовное производство по делу, и сейчас ведется расследование. Подозрение пока никому не вручалось.