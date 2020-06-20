На Луганщині колишній військовий планував терористичні акти – прокуратура

20 червня правоохоронці затримали колишнього військового, який планував низку терористичних актів. Про це повідомили у прокуратурі.

«Досудовим розслідуванням встановлено, що колишній військовослужбовець Збройних Сил України, який протягом 2018-2019 років проходив службу в районі ООС у Донецькій області, мав на меті перейти лінію розмежування та влаштуватися на службу до окупаційної адміністрації РФ в Луганській області. Громадянин планував вчинити підрив декількох об’єктів військової інфраструктури та транспортного сполучення», – мовиться у повідомленні.

Зазначається, що чоловік встановив вибухові пристрої біля будівлі військового госпіталю у Сєвєродонецьку та на залізничній станції у Рубіжному – на ділянці колії, де проводять розвантаження військової техніки.

Правоохоронці відшукали та вилучили вибухівку. Наразі з’ясовуються всі обставини злочину.