Нові дані ООС: троє військових поранені на Донбасі 20 червня

Троє українських військових поранені внаслідок обстрілів з боку підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі, повідомляє пресцентр операції Об’єднаних сил.

Раніше там повідомляли про двох поранених.

«Сьогодні, 20 червня, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню й обстріляли українських захисників поблизу Кримського. Ворог вів вогонь із гранатометів різних систем і стрілецької зброї. Внаслідок обстрілів зазнав вогнепального осколкового поранення ще один український захисник», – повідомили в пресцентрі.

За повідомленням, стан пораненого військового – задовільний, він перебуває в лікарні.

У відповідь на обстріли українські військові «застосували наявні вогневі засоби», додали в пресцентрі ООС.

Підтримувані Росією бойовики, зі свого боку, звинувачують українських військових в обстрілах своїх позицій.

На лінії фронту теоретично чинне чергове перемир’я, що, як і попередні, було проголошене як всеосяжне, безумовне, стале і безстрокове. Та, як і всі попередні, воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді порушується постійно.

Припинення вогню й раніше не раз проголошувалися як «безстрокові і сталі», але порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей (цивільних і комбатантів).