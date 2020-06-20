Двоє військових поранені на Донбасі – штаб ООС

Двоє українських військових поранені внаслідок обстрілів із боку підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі 20 червня. Такі дані повідомив пресцентр операції Об’єднаних сил.

«Внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців Об’єднаних сил зазнали поранень. Їх оперативно доставили до лікувальних закладів і надається необхідна медична допомога», – йдеться в повідомленні.

За даними військових, бойовики сьогодні 20 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені до розміщення на лінії зіткнення артилерійські системи калібру 152 мм і 122 мм, 120- і 82-міліметрові міномети, а також озброєння БМП, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

У штабі ООС додали, що українські військові відкривали вогонь у відповідь зі штатного озброєння, щоб зупинити активність бойовиків.

На лінії фронту теоретично чинне чергове перемир’я, що, як і попередні, було проголошене як всеосяжне, безумовне, стале і безстрокове. Та, як і всі попередні, воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді порушується постійно.

Припинення вогню й раніше не раз проголошувалися як «безстрокові і сталі», але порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей (цивільних і комбатантів).