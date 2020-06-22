Пандемія COVID-19: МЗС презентувало інтерактивну мапу для українців, які їдуть за кордон

Міністерство закордонних справ України презентувало інтерактивну мапу світу, у якій збирає інформацію про візи, дозволи та обмеження в умовах пандемії COVID-19.
Мапа має інформацію про режим в’їзду для громадян України та режим транзитного проїзду. Щоб отримати інформацію про ту чи іншу країну, необхідно натиснути на неї або знайти її за допомогою пошуку.
За словами голови МЗС Дмитра Кулеби, мапу оновлюватимуть українські посольства.
- Більшість країн закрила свої кордони на тлі пандемії COVID-19. В останні тижні низка держав почала послаблювати обмеження на своїх кордонах.
- За даними Центру системних досліджень при Університеті Джонса Гопкінса, у світі виявили майже дев’ять мільйонів випадків COVID-19.
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