Київ: біля будинку, де стався вибух, перекрили рух транспорту

Рух транспорту повз будинок у спальному районі Києва, де напередодні стався вибух, перекритий, повідомляє Центр організації дорожнього руху.

«Повністю перекритий рух на 100-метровій ділянці проспекту Петра Григоренка – від перехрестя проспект Петра Григоренка/вулиця Соломії Крушельницької до будинку №36 на проспекті Петра Григоренка», – повідомляє Центр.

Світлофор на вулиці Петра Григоренка, 36, також не працює. Центр організації дорожнього руху просить водіїв врахувати цю інформацію, плануючи рух через Позняки.

Вранці 21 червня в десятиповерховому житловому будинку в Дарницькому районі Києва​ стався вибух, який зруйнував кілька поверхів. Щонайменше три людини загинули.

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Міністерство внутрішніх справ повідомило, що поліція розглядає дві версії: вибух газу та вибуховий пристрій.