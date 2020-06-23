Кількість жертв вибуху в будинку у Києві зросла до п’яти – ДСНС

На місці ліквідації наслідків вибуху в житловому будинку у Києві знайдено тіло ще однієї людини (загалом рятувальники знайшли 5 загиблих), повідомила вранці 23 червня Держслужба з надзвичайних ситуацій.

«Cтаном на 03:30 23 червня підрозділами ДСНС знайдено тіло загиблого чоловіка, 1976 року народження, якого опізнав сусід. Таким чином, з початку проведення робіт з-під завалів вилучено тіла 5 осіб: двох жінок 1943 р.н. та 1974 р.н., а також трьох чоловіків 1991р.н., 1967 р.н., 1976 р.н.», – йдеться в повідомленні.

Вранці 21 червня в десятиповерховому житловому будинку в Дарницькому районі Києва​ стався вибух, який зруйнував кілька поверхів.

Міністерство внутрішніх справ повідомило, що поліція розглядає дві версії: вибух газу та вибуховий пристрій.