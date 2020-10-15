У будинку на Позняках, де в червні стався вибух, виявили арсенал зброї – КМДА

В одній із квартир будинку на вулиці Соломії Крушельницької у Києві, де в червні цього року стався вибух, рятувальники знайшли вогнепальну зброю, боєприпаси і вибухонебезпечні рідини, повідомили у Департаменті муніципальної безпеки КМДА.

«Учора, 14 жовтня, приблизно о 14:00, під час проведення робіт із повернення речей мешканців будинку на Соломії Крушельницької, 1/5, в одній із квартир знайдено нелегальну вогнепальну зброю. Зокрема, із квартири вилучено пістолети, рушниці, боєприпаси та ємності, попередньо, із вибухонебезпечною речовиною. Відкрито кримінальне провадження. Вилучену зброю, боєприпаси та ємності передано до поліції для проведення слідчих дій. Власника квартири затримано», – йдеться в повідомленні.

У КМДА нагадали, що 3 жовтня рятувальники комунальної аварійно-рятувальної служби «Київська служба порятунку» розпочали пошук та повернення особистих речей мешканцям будинку, пошкодженого внаслідок вибуху у червні.

У вересні в Київміськадміністрації повідомляли про початок підготовчих робіт з укріплення будинку на вулиці Соломії Крушельницької в Києві, де в червні стався вибух.

У КМДА пояснили, що після того, як пошкоджений вибухом будинок буде укріплений, мешканці зможуть потрапити до будівлі аби винести особисті речі. Коли вони заберуть своє майно, почнеться процес демонтажу будинку, додали в адміністрації.

Раніше столична влада заявляла, що повністю роботи з демонтажу конструкцій будинку планують завершити до кінця поточного року.

Вранці 21 червня в десятиповерховому житловому будинку в Дарницькому районі Києва​ стався вибух, який зруйнував кілька поверхів. П’ятеро людей загинули. Попередньою причиною називають вибух газоповітряної суміші.