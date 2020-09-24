Розпочались підготовчі роботи з укріплення будинку на Позняках, де в червні стався вибух – КМДА

У Київміськадміністрації повідомили про початок підготовчих робіт з укріплення будинку на вулиці Соломії Крушельницької в Києві, де в червні стався вибух.

«Представники Науково-дослідного інституту будівельних конструкцій разом із рятувальниками КАРС «Київська служба порятунку» та ГУ ДСНС України у Києві оглянули аварійний 6-й під’їзд за допомогою колінчастого підйомника. За тиждень будівлю мають очистити від залишків сміття, після чого розпочнеться процес укріплення. Всередину утвореного провалу в будинку встановлять елементи кріплення для підтримки аварійних панелей», – йдеться в повідомленні.

У КМДА пояснили, що після того, як пошкоджений вибухом будинок буде укріплений, мешканці зможуть потрапити до будівлі аби винести особисті речі. Коли вони заберуть своє майно, почнеться процес демонтажу будинку, додали в адміністрації.

Раніше столична влада заявляла, що повністю роботи з демонтажу конструкцій будинку планують завершити до кінця поточного року.

Вранці 21 червня в десятиповерховому житловому будинку в Дарницькому районі Києва​ стався вибух, який зруйнував кілька поверхів. П’ятеро людей загинули. Попередньою причиною називають вибух газоповітряної суміші.