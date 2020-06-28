Київ: на Позняках горіло в будинку, сусідньому з вибухлим

У столиці України на житловому масиві Позняки сталася пожежа в будинку, сусідньому з тим, частину якого зруйнував вибух тиждень тому, повідомили в головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За словами рятувальників, ішлося про пожежу на балконі, яку швидко ліквідували, жертв і потерпілих немає.

За інформацією київської ДСНС, повідомлення про пожежу в будинку за адресою вулиця Соломії Крушельницької, 3А, в Дарницькому районі Києва надійшло до оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС у Києві о 16:12; о 16:54 пожежу було локалізовано, а о 17:01 ліквідовано.

«Пожежа виникла на балконі на 12-му поверсі 16-поверхового житлового будинку, з розповсюдженням полум’я на вищий поверх. Через утеплювач, яким була облаштована зовнішня стіна балконів, горіння супроводжувалося сильним задимленням. Унаслідок пожежі вогнем пошкоджено внутрішнє і зовнішнє оздоблення декількох квартир. Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується», – повідомили київські рятувальники.

Будинок у Києві за адресою вулиця Соломії Крушельницької, 3А стоїть недалеко від будинку на Крушельницької, 1/5, у якому вранці 21 червня стався сильний вибух – за попередніми даними, газоповітряної суміші; також розглядається версія спрацювання вибухового пристрою. Загинули п’ять людей. Унаслідок вибуху сталося руйнування чотирьох поверхів одного з блоків будинку – від 5-го до 8-го.