Постраждалі від вибуху в будинку у Києві отримали допомогу від 50 до 100 тис грн – Кличко

Міська влада Києва виділила матеріальну допомогу постраждалим від вибуху мешканцям будинку на Позняках у Києві у розмірі від 50 до 100 тисяч гривень, повідомив мер Києва Віталй Кличко.

«Також ми ухвалили рішення надати, разом з фондом «Майбутній Київ», додаткову матеріальну допомогу готівкою – за заявами кожного з постраждалих. Ці гроші потрібні людям на відновлення документів та на речі першої необхідності. Вже відсьогодні вони зможуть отримати ці кошти», – сказав мер.

Він додав, що столиця візьме на себе ремонти у нових квартирах потерпілих, як тільки вони отримають ключі.

Напередодні президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що впродовж максимум півтора місяця всі постраждалі від вибуху в багатоквартирному будинку в Києві отримають нове житло.

«Ми знайшли всі 40 квартир. Вони всі в Києві – не в області. Це нові квартири. 12 квартир уже готові – вони добудовані. Впродовж максимум півтора місяця інші квартири – ще 28 квартир – ми виділимо сім’ям», – повідомив Володимир Зеленський.

У четвер він вручив потерпілим від вибуху киянам сертифікати на перші 12 квартир.

Раніше мер Києва Володимир Кличко заявляв, що столична влада готова виділити з міського бюджету 30 мільйонів гривень людям, які втратили житло через вибух на Позняках.

Вранці 21 червня в десятиповерховому житловому будинку в Дарницькому районі Києва​ стався вибух, який зруйнував кілька поверхів. П’ятеро людей загинули. 23 червня пошуково-рятувальні роботи на місці вибуху в Києві були завершені. Попередньою причиною називають вибух газоповітряної суміші.