В Одесі з’ясовують причини вибуху газу в житловому будинку, постраждали двоє людей – поліція

Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом вибуху газу ввечері 26 квітня в житловому будинку в Одесі, через який постраждали двоє людей, повідомили в обласному управлінні Нацполіції.

За даними правоохоронців, на вулиці Сєрова, 38, вибух газоповітряної суміші призвів до руйнування капітальної конструкції частини одноповерхового будинку.

В результаті події під завалами опинилася 83-річна власниця помешкання. Постраждалу госпіталізували з діагнозом «термічний опік обличчя та очей». Її помешкання повністю зруйноване.

У ДСНС Одещини повідомли, що інший постраждалий через вибух чоловік від госпіталізації відмовився.

Справу розслідують за статтею про порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.