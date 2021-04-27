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27 квітня 2021, Київ 13:50
Новини | Події

В Одесі з’ясовують причини вибуху газу в житловому будинку, постраждали двоє людей – поліція

Серед постраждалих – 83-річна жінка, чиє помешкання повністю зруйноване, та чоловік, який від госпіталізації відмовився

Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом вибуху газу ввечері 26 квітня в житловому будинку в Одесі, через який постраждали двоє людей, повідомили в обласному управлінні Нацполіції.

За даними правоохоронців, на вулиці Сєрова, 38, вибух газоповітряної суміші призвів до руйнування капітальної конструкції частини одноповерхового будинку.

В результаті події під завалами опинилася 83-річна власниця помешкання. Постраждалу госпіталізували з діагнозом «термічний опік обличчя та очей». Її помешкання повністю зруйноване.

У ДСНС Одещини повідомли, що інший постраждалий через вибух чоловік від госпіталізації відмовився.

Справу розслідують за статтею про порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.

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