Законопроєкт про шокери хочуть винести в зал Ради в обхід рішення комітету – депутат

Законопроєкт про використання шокерів поліцією хочуть винести в зал Верховної Ради в обхід рішення комітету з питань правоохоронної діяльності, повідомила народна депутатка від «Голосу» та член комітету Олександра Устінова у фейсбуці.

«Законопроєкт провалили на комітеті та відправили на доопрацювання автору. Але вперше за час роботи комітету цього скликання – законопроєкт не повертають автору, а виносять в зал начебто для відхилення, а насправді хочуть протягти і збирають під це голоси», – заявила Устінова.

Вона припускає, що поліція та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков готуються до масових протестів. Депутат з посиланням на систему електронних закупівель Prozorro додала, що поліція закупила 200 електрошокерів за 33 мільйони гривень.

У пояснювальній записці до законопроєкту №4375 йдеться, що його метою є вдосконалення правових підстав застосування поліцейськими електрошокових пристроїв контактної та контактно-дистанційної дії.

Відповідно до пункту 2 частини четвертої статті 42 закону України «Про Національну поліцію» до спеціальних засобів, які поліція уповноважена застосовувати під час виконання покладених на неї повноважень, належать, зокрема, електрошокові пристрої контактної та контактно-дистанційної дії.

Згідно з пунктом 6 частини третьої статті 45 закону поліцейський уповноважений застосовувати електрошокові пристрої для відбиття нападу на поліцейського, іншу особу та/або об’єкт, що перебуває під охороною та для відбиття нападу тварини, що загрожує життю і здоров’ю особи чи поліцейського.

Автори законопроєкту №4375 вказують, що зазначені підстави не повною мірою враховують усі можливі випадки застосування спеціальних засобів.

Міністерство внутрішніх справ України не коментувало рішення включити законопроєкт до порядку денного позачергового засідання парламенту, яке має відбутися 29 квітня.