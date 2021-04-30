У Черкасах перевірили шкільні тири після того, як учень зазнав поранення в голову в одному з них

Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради перевірив усі стрілецькі тири закладів шкільної та позашкільної освіти міськради. Це сталося після інциденту 19 квітня у Черкасах, коли під час занять зі стрільби у тирі міської гімназії №9 підліток зазнав поранення у голову. Про результати перевірки Радіо Свобода дізналась із відповіді на запит.

Стрілецькі тири є у дев’яти закладах середньої освіти в місті:

Черкаська гімназія №9

Черкаська спеціалізована школа №17

Черкаська спеціалізована школа №20

Черкаська загальноосвітня школа №24

Черкаська загальноосвітня школа №25

Черкаська загальноосвітня школа №30

Черкаська гімназія №31

Черкаський навчально-виховний комплекс №34

Черкаська загальноосвітня школа №26 ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ: У поліції розповіли про перебіг розслідування справи щодо поранення учня в тирі у Черкасах

Приміщення стрілецьких тирів Черкаської гімназії №9 та Черкаської загальноосвітньої школи №26 опечатані правоохоронними органами, повідомили в департаменті.

Тож комісія перевірила стрілецькі тири в семи інших школах.

«За результатами перевірки стрілецькі тири Черкаської спеціалізованої школи №20 та Черкаської загальноосвітньої школи №25 – непридатні для використання, тривалий час не функціонують, потребують капітального ремонту», – йдеться у відповіді на запит.

Перевірку здійснювали голова комісії, представники департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міськради, тренер-викладач зі стрільби спортивної школи та інші.

За повідомленням, перевіряли журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці учнів та вчителів, журнали планування та обліку уроків, а також дотримання правил і норм безпеки у приміщенні стрілецького тиру та приміщенні для зберігання зброї.

Стан 14-річного хлопця, який під час занять зі стрільби у тирі міської гімназії №9 зазнав поранення у голову, залишається «вкрай важким». Про це Радіо Свобода розповіла медична директорка Черкаської обласної дитячої лікарні Наталія Волчкова 26 квітня.

Місцеве черкаське видання «ВиЧЕрпно» 21 квітня повідомляло, що медики зробили хлопцеві операцію та дістали кулю з голови.

Інцидент стався 19 квітня в Черкасах, під час занять зі стрільби у тирі міської гімназії №9. Обласний центр екстренної допомоги повідомив, що «фельдшерська бригада екстреної медичної допомоги прибула до місця події за 3 хвилини, ще за 4 хвилини їй в допомогу прибула реанімаційна лікарська бригада».

По прибуттю медики виявили, що пацієнт перебуває в критичному стані без свідомості, з порушенням дихання та кровотечою з голови. Після стабілізації стану підлітка медики в супроводі поліції доправили його до реанімації Черкаської обласної дитячої лікарні».

Заступниця мера Черкас Анастасія Чубіна повідомила, що правоохоронці з’ясовують обставини інциденту. Тренера, під час заняття якого було поранено школяра, відсторонили від виконання обов’язків.

У поліції Черкаської області повідомили 27 квітня, що досудове розслідування триває. Провадження відкрито за трьома статтями Кримінального кодексу: «замах на умисне вбивство», «незаконне поводження зі зброєю» та «недбале зберігання вогнепальної зброї». Тренера затримано.