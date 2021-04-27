У поліції розповіли про перебіг розслідування справи щодо поранення учня в тирі у Черкасах

Розслідування інциденту, який стався 19 квітня у Черкасах, коли під час занять зі стрільби у тирі міської гімназії 14-річний підліток зазнав поранення у голову, ще триває. Про це Радіо Свобода повідомили в пресслужбі поліції Черкаської області.

«Слідство ще триває. Хлопчик перебуває в лікарні», – повідомила пресслужба.

У поліції додали лише, що в рамках досудового розслідування проведено «експертизи зі зброєю». Яких ще заходів вживають правоохоронці, зокрема, і щодо відстороненого та затриманого тренера, під час заняття якого було поранено школяра, у пресслужбі розповісти не можуть.

Слідчий не дає дозволу на розголошення додаткової інформації, пояснили у поліції. Утім, щойно буде завершене досудове розслідування, про його результати правоохоронці відразу повідомлять, запевнили у пресслужбі.

Стан 14-річного хлопця, який під час занять зі стрільби у тирі гімназії №9 у Черкасах 19 квітня зазнав поранення в голову, залишається «вкрай важким». Про це Радіо Свобода напередодні розповіла медична директорка Черкаської обласної дитячої лікарні Наталія Волчкова.

Місцеве черкаське видання «ВиЧЕрпно» 21 квітня повідомляло, що медики зробили хлопеві операцію та дістали кулю з голови.

У поліції Черкаської області повідомили 20 квітня, щоли відкри кримінальне провадження за трьома статтями: «замах на умисне вбивство», «незаконне поводження зі зброєю» та «недбале зберігання вогнепальної зброї». Тренера затримали