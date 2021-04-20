У Черкасах під час занять зі стрільби у гімназії підліток отримав поранення в голову

У Черкасах у понеділок, 19 квітня, під час занять зі стрільби у тирі міської гімназії №9 14-річний підліток отримав поранення у голову. Про це повідомили у Обласному центрі екстреної допомоги.

«Фельдшерська бригада екстреної медичної допомоги прибула до місця події за 3 хвилини, ще за 4 хвилини їй в допомогу прибула реанімаційна лікарська бригада. По прибуттю медики виявили, що пацієнт перебуває в критичному стані без свідомості, з порушенням дихання та кровотечою з голови. Після стабілізації стану, підлітка, в супроводі поліції, медики доправили до реанімації Черкаської обласної дитячої лікарні», – мовиться у повідомленні.

За попередньою інформацією, у лікарні у хлопця настала зупинка дихання і його перевели на штучну вентиляцію легень. Його стан оцінюють як вкрай важкий.

Заступниця мера Черкас Анастасія Чубіна повідомила, що правоохоронці з’ясовують обставини інциденту. Тренера, під час заняття якого було поранено школяра, відсторонили від виконання обов’язків.

Департамент освіти збирається від сьогодні, 20 квітня, почати перевірки усіх приміщень тирів, де проходять заняття зі стрільби.