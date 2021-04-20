Поранення в шкільному тирі у Черкасах – 14-річний хлопець у вкрай тяжкому стані, тренер затриманий

У поліції Черкаської області повідомили, що відкрито кримінальне провадження за трьома статтями Кримінального кодексу через поранення хлопця в тирі черкаської гімназії. Як повідомила пресслужба поліції, справу відкрили, зокрема за статтями «замах на умисне вбивство», «незаконне поводження зі зброєю» та «недбале зберігання вогнепальної зброї».

«Повідомлення про те, що дев’ятикласника поранили в тирі, що знаходиться в приміщенні однієї зі шкіл міста, до поліції надійшло від медиків 19 квітня близько 18:30 години. Працівники швидкої допомоги, які прибули на виклик, виявили, що підліток перебуває в критичному стані без свідомості та кровотечею з голови. Його доправили до реанімації Черкаської обласної дитячої лікарні... Правоохоронці встановили, що учень 9 класу під час тренування з кульової стрільби, отримав поранення в той час, коли тренер-викладач вийшов з приміщення тиру. Речові докази з місця події поліцейські вилучили та відправили на відповідні експертизи. Тренера затримано», – йдеться в повідомленні.

У поліції зазначили, що зараз хлопець у вкрай тяжкому стані. Слідство триває.

Раніше влада Черкас повідомила, що від сьогодні планує почати перевірки усіх приміщень тирів, де проходять заняття зі стрільби.