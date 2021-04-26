У комі, на апараті ШВЛ – лікар про стан хлопця після поранення в голову в черкаському шкільному тирі

Стан 14-річного хлопця, який під час занять зі стрільби у тирі міської гімназії №9 отримав поранення у голову, залишається «вкрай важким». Про це Радіо Свобода розповіла медична директорка Черкаської обласної дитячої лікарні Наталія Волчкова.

«Стан вкрай важкий. Дитина на апаратній вентиляції легень. У комі, без свідомості, зрозуміло. Медикаментозний стан підтримується. Ну, він плюс-мінус: то електроліти, то його коригують. Але весь цей час в комі, на апараті, він не дихає», – розповіла вона.

Місцеве черкаське видання «ВиЧЕрпно» 21 квітня повідомляло, що медики зробили хлопеві операцію та дістали кулю з голови.

Інидент стався 19 квітня в Черкасах, під час занять зі стрільби у тирі міської гімназії №9. Обласний центр екстренної допомоги повідомив, що «фельдшерська бригада екстреної медичної допомоги прибула до місця події за 3 хвилини, ще за 4 хвилини їй в допомогу прибула реанімаційна лікарська бригада».

По прибуттю медики виявили, що пацієнт перебуває в критичному стані без свідомості, з порушенням дихання та кровотечою з голови. Після стабілізації стану підлітка медики в супроводі поліції доправили його до реанімації Черкаської обласної дитячої лікарні».

Заступниця мера Черкас Анастасія Чубіна повідомила, що правоохоронці з’ясовують обставини інциденту. Тренера, під час заняття якого було поранено школяра, відсторонили від виконання обов’язків.

У поліції Черкаської області повідомили 20 квітня, що відкрито кримінальне провадження за трьома статтями Кримінального кодексу через поранення хлопця в тирі черкаської гімназії. Як повідомила пресслужба поліції, справу відкрили, зокрема за статтями «замах на умисне вбивство», «незаконне поводження зі зброєю» та «недбале зберігання вогнепальної зброї». Тренера затримано.