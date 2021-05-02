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02 травня 2021, Київ 16:33
Новини | Суспільство

Поліція відкрила справу проти одесита за комуністичну символіку

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за статтею про виготовлення чи поширення комуністичної чи нацистської символіки

Поліція Одеси відкрила кримінальне провадження за використання забороненої комуністичної символіки. Про це відомство повідомило 2 травня.

«Чоловіка зупинили на вулиці Колонтаївській в одязі з зображенням комуністичної символіки. Зараз він дає пояснення з цього приводу у відділі поліції», – йдеться в заяві.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за статтею про виготовлення чи поширення комуністичної чи нацистської символіки. Ця кваліфікація передбачає обмеження або позбавлення волі на термін до п’яти років з можливістю конфіскації майна.

Раніше сьогодні поліція повідомила про охорону Куликового поля та Соборної площі в Одесі, а також нагадала про заборону на використання георгіївських стрічок та комуністичної або нацистської символіки.

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Загалом, за повідомленням Нацполіції, ситуація в Одесі спокійна. На вулицях чергують 2 600 поліцейських.

В Одесі 2 травня відзначають річницю подій 2014 року. Тоді в протистоянні українських і проросійських активістів на Грецькій вулиці і Грецькій площі в Одесі загинули шість людей. Ще 42 стали жертвами пожежі в Будинку профспілок на Куликовому полі. Традиційно в цей день в Одесі відбуваються дві акції – на Грецькій площі і біля Будинку профспілок.

Розгляд судових справ та розслідування кримінальних проваджень триває, за оцінками міжнародних спостерігачів, вкрай повільно. 19 проросійських активістів були виправдані у вересні 2017 року, двох із них заарештували за іншими обвинуваченнями. Ще чотири проросійські активісти визнали себе винними у масових заворушеннях і отримали умовні терміни. У суді розглядається справа проти проукраїнського активіста, якого обвинувачують в умисному вбивстві та посягання на життя працівника правоохоронних органів.

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