Поліція відкрила справу проти одесита за комуністичну символіку

Поліція Одеси відкрила кримінальне провадження за використання забороненої комуністичної символіки. Про це відомство повідомило 2 травня.

«Чоловіка зупинили на вулиці Колонтаївській в одязі з зображенням комуністичної символіки. Зараз він дає пояснення з цього приводу у відділі поліції», – йдеться в заяві.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за статтею про виготовлення чи поширення комуністичної чи нацистської символіки. Ця кваліфікація передбачає обмеження або позбавлення волі на термін до п’яти років з можливістю конфіскації майна.

Раніше сьогодні поліція повідомила про охорону Куликового поля та Соборної площі в Одесі, а також нагадала про заборону на використання георгіївських стрічок та комуністичної або нацистської символіки.

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Загалом, за повідомленням Нацполіції, ситуація в Одесі спокійна. На вулицях чергують 2 600 поліцейських.

В Одесі 2 травня відзначають річницю подій 2014 року. Тоді в протистоянні українських і проросійських активістів на Грецькій вулиці і Грецькій площі в Одесі загинули шість людей. Ще 42 стали жертвами пожежі в Будинку профспілок на Куликовому полі. Традиційно в цей день в Одесі відбуваються дві акції – на Грецькій площі і біля Будинку профспілок.

Розгляд судових справ та розслідування кримінальних проваджень триває, за оцінками міжнародних спостерігачів, вкрай повільно. 19 проросійських активістів були виправдані у вересні 2017 року, двох із них заарештували за іншими обвинуваченнями. Ще чотири проросійські активісти визнали себе винними у масових заворушеннях і отримали умовні терміни. У суді розглядається справа проти проукраїнського активіста, якого обвинувачують в умисному вбивстві та посягання на життя працівника правоохоронних органів.