На річницю подій 2 травня в Одесі відбудеться Марш захисників

В Одесі 2 травня відбудеться Марш захисників Одеси, в ньому візьмуть участь представники ветеранської спільноти та патріотичних організацій. Це спільна ініціатива Veterans Hub Odesa (його очолює представник Одеської області в Раді ветеранів України Олександр Голопотелюк), «Інформаційний опір – Південь», праворадикальних організацій «Національний спротив», «Національний корпус» та інших.

За словами координатора «Інформаційного опору» Сергія Братчука, ветеранські та патріотичні організації підпишуть меморандум про спільні дії – йдеться про кілька десятків організацій. За підрахунками Голопотелюка, в Одеській області живуть близько 15 тисяч учасників бойових дій на сході України, а в самій Одесі – близько 4 тисяч.

«Останнім часом Росія стягувала війська до кордонів України і намагалася нас залякати, але в неї це не вийшло. До моменту завершення процедури становлення і розвитку територіальної оборони ветеранська спільнота Одещини робить крок до підвищення рівня взаємодії і координації з метою захисту Одеси», – заявив Голопотелюк.

Учасники акції планують пройти маршем від вулиці Дерібасівської, де 2 травня 2014 року загинули двоє представників проукраїнської спільноти Одещини Ігор Іванов і Андрій Бірюков, до парку Шевченка. Початок акції запланований на 11:00. Марш відбудеться із карантинними обмеженнями – з дотриманням дистанції і обов’язковими масками.

2 травня 2014 року у протистоянні українських і проросійських активістів на Грецькій вулиці і Грецькій площі в Одесі загинули шість людей. Ще 42 стали жертвами пожежі в Будинку профспілок на Куликовому полі. Традиційно в цей день в Одесі відбуваються дві акції – на Грецькій площі і біля Будинку профспілок.

Розгляд судових справ та розслідування кримінальних проваджень триває, за оцінками міжнародних спостерігачів, вкрай повільно. 19 проросійських активістів були виправдані у вересні 2017 року, двох із них заарештували за іншими обвинуваченнями. Ще чотири проросійські активісти визнали себе винними у масових заворушеннях і отримали умовні терміни. У суді розглядається справа проти проукраїнського активіста, якого обвинувачують в умисному вбивстві та посягання на життя працівника правоохоронних органів.