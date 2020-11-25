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25 листопада 2020, Київ 10:37
Суспільство

Активісти борються з незаконною забудовою Одеси, «перлини біля моря»

Недобудований житловий комплекс Aura Apart з виглядом на пляж руйнує шарм Одеси
Дан Пелещук

Всіяний будиночками в середземноморському стилі і скромними малоповерховими будинками, звивистий спуск до громадського одеського пляжу «Золотий берег» міг би бути чарівним – якби не величезний бетонний корпус, що відразу впадає в очі і псує вигляд знизу.

Тут, на південній околиці українського чорноморського портового міста, відвідувачі пляжу розкуповують закуски і сувеніри під загрозливим недобудованим 15-поверховим житловим комплексом Aura Apart, високим сірим скелетом, який, на думку критиків, є зразком нестримної й часто незаконної забудови, що руйнує характерний шарм Одеси.

«Цей проєкт є найбільш незаконним, – каже Олег Михайлик, місцевий антикорупційний активіст. – Він порушує абсолютно все».

Одеса, відома своєю багатою історією, культурною еклектикою й розлогими пляжами, може похвалитися спокійною, невимушеною морською атмосферою.

В історичному центрі вздовж зелених вулиць вишикувалися величні будівлі із внутрішніми двориками, які нагадують про історії Ісаака Бабеля, захованими майже в кожному кварталі.

Внизу під містом проходить лабіринт катакомб – один із найбільших підземних лабіринтів у світі.

Бункери, кістки й випивка: моторошні таємниці одеських катакомб – відеорепортаж
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Бункери, кістки й випивка: моторошні таємниці одеських катакомб – відеорепортаж

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Одеса – як найвідоміша прибережна «перлина» України – конкурує з Кримом, який контролюється Москвою з часу окупації півострова Росією в 2014 році, введення військ і проведення «референдуму», який не тільки Київ, а й більшість держав світу вважають нелегітимним.

Але місто також потерпає від особливо високого рівня корупції, вважають активісти, журналісти-розслідувачі і посадовці. Президент Володимир Зеленський фактично визнав репутацію Одеси як притулку для контрабанди після того, як влада минулого року заарештувала так званого «хрещеного батька контрабанди», відомого місцевого бізнесмена. Та й мер Геннадій Труханов залишається під слідством після того, як його звинуватили у брехні про свої статки.

Особливо помітним показником корупційного лиха в Одесі є неконтрольована житлова забудова: багато споруд зводять із грубим порушенням різних будівельних і земельних норм, завдяки сумнівній документації і співучасті посадових осіб – а потім це призводить до великих втрат для інвесторів, якщо проєкти йдуть нанівець.

Для гордих місцевих жителів, а також для тих, хто бореться за те, щоб позбавити свою країну халепи й безгосподарності, за цим болісно спостерігати.

«Корупція руйнує потенціал чудового міста», – сказав Олександр Степанюк, адвокат одеської громадської організації «Спільна мета», яка бореться в суді проти незаконних забудов.

Юридичні лазівки

Експерти кажуть, що хоча ця проблема існує далеко не тільки в Одесі, але саме тут вона особливо гостра.

За словами юриста у справах нерухомості Володимира Копотя, чия київська фірма моніторить ринок житла, 76 відсотків нових багатоквартирних будинків в Одесі вважаються «ризикованими» інвестиціями, порівняно з 55 відсотками в українській столиці.

Туристи щороку з’їжджаються до Одеси, «перлини» на Чорному морі
Туристи щороку з’їжджаються до Одеси, «перлини» на Чорному морі

Це пов’язано з юридичною відповідальністю, яка може загрожувати забудовникам за такі порушення, як будівництво без дозволів, неправильна документація, наявність боргів або причетність до поточних судових процесів.

У випадку з комплексом Aura Apart він спочатку був затверджений як «пансіонат-профілакторій сімейного типу» – не багатоповерховий багатоквартирний будинок – і був побудований на землі, визначеній як рекреаційна зона, повідомляють місцеві ЗМІ.

Завдяки клопотанню Олега Михайлика цей дозвіл був скасований обласним судом у липні. Але постанова наразі оскаржується.

Коли проєкти, на кшталт цього, провалюються, часто-густо страждають інвестори – зазвичай ті, хто прагне купити помешкання.

Одна з популярних схем, за словами Михайлика, полягає в тому, що забудовник створює для кожного об’єкту окрему юридичну особу-кооператив і заманює потенційних власників квартир підписувати з ним не повноцінні договори, а «особисті меморандуми». Такі папери не мають ніякої юридичної сили, і такий крок, як кажуть, позбавляє їх будь-якого реального впливу на процес ухвалення рішень і залишає їх фінансово незахищеними, бо вони вклали свої гроші добровільно і фактично без юридичних зобов’язань іншої сторони.

У випадках, коли будівництво успішно завершується, забудовники оголошують про додаткові витрати, які мають покрити інвестори.

Михайлик на собі відчув махінації на кшталт цих: він роками судиться через помешкання, в яке інвестував кошти ще в 2006 році, але так і не отримав його. Він стверджує, що компанія передала житловий комплекс іншому забудовникові, який у процесі підмінив юридичну адресу і залишив його з порожніми руками.

«Вони просто забрали це у мене, – каже він, – і я нічого не можу довести».

За словами активістів, такі схеми стають можливими завдяки мережі співпраці між впливовими забудовниками і, як стверджують, нечистими на руку посадовцями.

Експерти кажуть, що будівельники, корумповані бюрократи і залучені до оборудок судді володіють потужним арсеналом ресурсів – від затвердження фіктивних планів будівництва до блокування спроб інвесторів повернути собі обіцяні помешкання.

Житловий комплекс Aura Apart має 15 поверхів
Житловий комплекс Aura Apart має 15 поверхів

Хабарі, які, за словами активістів, перешкоджають розвиткові Одеси, віддзеркалюють ширшу проблему корупції в Україні – давній виклик для держави, яка бореться з економічними проблемами і перебуває вже майже сім років у війні з підтримуваними Росією сепаратистами на сході (так у тексті; маються на увазі російські гібридні сили – ред.).

Уряди, що змінювали один одного, зобов’язувалися боротися з цією проблемою, але не змогли досягти такого прогресу, який хотіли б бачити реформатори і західні лідери, які вважають, що викорінення корупції має вирішальне значення для стримування впливу Москви.

За словами Копотя з київської фірми Monitor.Estate, будівельний сектор є важливою ареною, де сходяться впливові бізнесові інтереси і зламана судова система.

«Хто буде переслідувати цих людей, якщо вони всі партнери?» – каже він.

Два письмові запити Радіо Свобода щодо коментарів до Управління державного архітектурно-будівельного контролю Одеської міської ради залишились без відповіді.

Боротьба за права

І все-таки в цьому майже мільйонному місті активісти проти незаконного будівництва здобувають хоча й незначні, але значущі перемоги. Через кілька тижнів після винесення рішення проти «Аури» Степанюк і його організація також святкували успіх, коли суддя виніс аналогічне рішення щодо комплексу «Graf біля моря» – одного з кількох суперечливих проєктів, розташованих безпосередньо поблизу «Аури».

Це приклад тиску, який громадянське суспільство може чинити на місцевих чиновників у державі, де політична влада в основному децентралізована. Заклик у фейсбуці до судді з проханням «не підведи нас» може, за словами Степанюка, мати велике значення.

Одеса відома своїми розлогими пляжами
Одеса відома своїми розлогими пляжами

«Ми даємо їм зрозуміти, що так не піде, коли вони порушують закон або виносять незаконне рішення», – сказав він, додавши, що багато суддів симпатизують їхній біді, але їм важко протистояти тискові.

Проте, незважаючи на такий помірний успіх, Степанюк і його місцеві однодумці кажуть, що взаємопов'язаний характер цих схем, а також величезні грошові суми роблять боротьбу все важчою. За його словами, якщо суд нижчої інстанції винесе рішення на їхню користь, відстояти це рішення, ймовірно, буде важче на рівні апеляції.

І хоча громадянська активність усе ще можлива, вона несе в собі свої ризики. Михайлик, наприклад, вважає, що саме його спроби викрити місцеву корупцію призвели до зухвалого замаху на його життя в центрі Одеси у вересні 2018 року.

Він ледь вижив після вогнепального поранення в груди і досі ще розробляє одну руку, щоб відновити її чутливість.

Але він продовжує боротьбу, бо, як він каже, верховенство права в Одесі – та й по всій Україні – висить на волосині.

«Усе робиться таким чином, що гроші людей можуть бути вкрадені», – каже активіст.

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