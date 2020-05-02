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02 травня 2020, Київ 21:36
Фотогалереї

В Одесі в умовах карантину згадали загиблих 2 травня, а потім дезінфікували площу – фоторепортаж

В 2020 році масові заходи до річниці трагедії 2 травня в Одесі пройшли з обмеженнями через карантин. Проукраїнські активісти відмовились від традиційного молебну і тільки приносили квіти до місця загибелі своїх побратимів. Родичі загиблих проросійських активістів зібрались на Куликовому полі і провели молебень. Щодо трьох громадян поліцією складені адміністративні протоколи за дрібне хуліганство, появу у громадському місці у нетверезому вигляді і непокору законним вимогам поліцейських та порушення правил карантину.
Спочатку поліція заявила, що взагалі не буде пускати до Будинку профспілок на Куликовому полі. Там 2 травня 2014 року загинуло 42 людини
1 Спочатку поліція заявила, що взагалі не буде пускати до Будинку профспілок на Куликовому полі. Там 2 травня 2014 року загинуло 42 людини
Після зустрічі із народним депутатом декілька активістів пройшлися &laquo;хресною ходою&raquo;
2 Після зустрічі із народним депутатом декілька активістів пройшлися «хресною ходою»
Покласти квіти прийшли близько десятка народних депутатів
3 Покласти квіти прийшли близько десятка народних депутатів
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Деяким людям вдалось пройти до Будинку профспілок та покласти квіти на пам&#39;ять загиблих активістів проросійського руху &laquo;Куликове поле&raquo;
6 Деяким людям вдалось пройти до Будинку профспілок та покласти квіти на пам'ять загиблих активістів проросійського руху «Куликове поле»
Пізніше людей на Куликове поле почали пропускати без обмежень
7 Пізніше людей на Куликове поле почали пропускати без обмежень
Родичі загиблих в Будинку профспілок відпускають в повітря чорні шари із надписом &laquo;Пам&#39;ятай Одесу, зупини фашизм&raquo;
8 Родичі загиблих в Будинку профспілок відпускають в повітря чорні шари із надписом «Пам'ятай Одесу, зупини фашизм»
Після молебню&nbsp; Куликове поле закрили на дезінфекцію через карантинні обмеження
9 Після молебню  Куликове поле закрили на дезінфекцію через карантинні обмеження
Перед входом вишукались десятки людей, не дотримуючись дистанції. Без маски на Куликове поле не пропускали
10 Перед входом вишукались десятки людей, не дотримуючись дистанції. Без маски на Куликове поле не пропускали
Проукраїнські активісти з самого ранку несли квіти в центр міста &ndash; на Дерибасівську. Тут від вогнепальної зброї першими в Одесі в той день загинули активісти Ігор Іванов та Андрій Бірюков
11 Проукраїнські активісти з самого ранку несли квіти в центр міста – на Дерибасівську. Тут від вогнепальної зброї першими в Одесі в той день загинули активісти Ігор Іванов та Андрій Бірюков
Це вже друга меморіальна дошка Ігорю Іванову. Першу зламали в листопаді 2019 року. Винуватого заарештували через 10 днів, а дошку відновили в грудні &nbsp;
12 Це вже друга меморіальна дошка Ігорю Іванову. Першу зламали в листопаді 2019 року. Винуватого заарештували через 10 днів, а дошку відновили в грудні
 
З самого ранку поліція шукала вибухівку в будівлі та навкруги неї
13 З самого ранку поліція шукала вибухівку в будівлі та навкруги неї
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