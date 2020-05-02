В Одесі в умовах карантину згадали загиблих 2 травня, а потім дезінфікували площу – фоторепортаж

В 2020 році масові заходи до річниці трагедії 2 травня в Одесі пройшли з обмеженнями через карантин. Проукраїнські активісти відмовились від традиційного молебну і тільки приносили квіти до місця загибелі своїх побратимів. Родичі загиблих проросійських активістів зібрались на Куликовому полі і провели молебень. Щодо трьох громадян поліцією складені адміністративні протоколи за дрібне хуліганство, появу у громадському місці у нетверезому вигляді і непокору законним вимогам поліцейських та порушення правил карантину.