Одеса: поліція повідомила про охорону Куликового поля в річницю подій 2 травня

Національна поліція взяла під охорону Куликове поле та Соборну площу в Одесі в річницю сутичок 2014 року, йдеться в повідомленні відомства 2 травня.

За повідомленням, територію перевірили вибухотехніки, на проходах до Куликового поля встановили фільтраційні пункти, довкола обох площ обмежили рух транспорту.

Ці заходи в поліції пояснили наміром не допустити порушень під час вшанування пам’яті загиблих 2 травня.

«Нагадаємо, перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий заявив, що в Одесі очікується проведення великої кількості масових заходів. Завдання правоохоронців – не допустити провокацій, а також забезпечити дотримання усіх карантинних вимог», – йдеться в повідомленні.

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Поліція також нагадує про карантинні обмеження, а також заборону на використання георгіївських стрічок та комуністичної або нацистської символіки.

2 травня 2014 року у протистоянні українських і проросійських активістів на Грецькій вулиці і Грецькій площі в Одесі загинули шість людей. Ще 42 стали жертвами пожежі в Будинку профспілок на Куликовому полі. Традиційно в цей день в Одесі відбуваються дві акції – на Грецькій площі і біля Будинку профспілок.

Розгляд судових справ та розслідування кримінальних проваджень триває, за оцінками міжнародних спостерігачів, вкрай повільно. 19 проросійських активістів були виправдані у вересні 2017 року, двох із них заарештували за іншими обвинуваченнями. Ще чотири проросійські активісти визнали себе винними у масових заворушеннях і отримали умовні терміни. У суді розглядається справа проти проукраїнського активіста, якого обвинувачують в умисному вбивстві та посягання на життя працівника правоохоронних органів.