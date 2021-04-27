Фонд «Повернись живим» провів Форум підтримки ветеранського підприємництва 

Форум підтримки ветеранського бізнесу за участю представників уряду, парламентських фракцій та онлайн залученням ветеранів-підприємців провів у Києві волонтерський фонд «Повернись живим».

Обговорювалися питання розробки механізмів державної підтримки ветеранського бізнесу як одного із головних напрямків соціальної адаптації учасників бойових дій.

Керівник Фонду «Повернись живим» Тарас Чмут повідомив, що проведене фондом дослідження потреб ветеранів у сприянні підприємницькій діяльності, виявило «відсутність станом на 2021 рік системної підтримки ветеранського підприємництва». Немає і юридично закріпленого поняття «ветеранське підприємництво». Ветерани не отримали спеціальних можливостей користування державними і недержавними програмами сприяння розвитку підприємницької діяльності.

Заступник міністра у справах ветеранів Володимир Левчук розповів про програми, які запустив уряд для підтримки ветеранського підприємництва під час пандемії і для розширення можливостей для ветеранів започаткувати свій бізнес.

Народний депутат, член фракції «Європейська солідарність», Ірина Геращенко нагадала, що міністерство ветеранів було створене у 2018 році, працював і відповідний парламентський комітет, однак після виборів «комітет ліквідували, і два роки втратили роз’єднуючи/об’єднуючи міністерства».

На думку Геращенко, державна підтримка ветеранського бізнесу має складатися із надання преференцій у держзакупівлях, підтримки ветеранських бізнес-асоціацій, відкритті спеціальних кредитних ліній і освітніх програм.

На Форумі ветеранського підприємництва обговорили Державну стратегію його підтримки, представили Асоціацію ветеранського бізнесу і всеукраїнську менторську платформу для учасників бойових дій, які хочуть започаткувати власну справу.

Усього в Україні майже пів мільйона ветеранів, учасників бойових дій.