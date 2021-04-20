ЄСПЛ продовжив заборону на екстрадицію з України американця, який воював на Донбасі – адвокат

Європейський суд із прав людини продовжив заборону на екстрадицію з України громадянина США, ветерана війни на Донбасі Крейґа Ленґа, повідомив його адвокат Дмитро Моргун.

«Отже сьогодні ЄСПЛ повідомив нам про те, що заборону екстрадиції пана Ленґа подовжено на період розгляду Судом справи Lang vs Ukraine», – написав Моргун у фейсбуці ввечері 19 квітня.

У березні адвокати Ленґа повідомляли Радіо Свобода, що ЄСПЛ заблокував екстрадицію щонайменше до 20 квітня.

Як пояснював тоді Дмитро Моргун, захист ветерана звернувся до ЄСПЛ одразу після того, як український суд за результатами касаційного розгляду дозволив екстрадувати Ленґа до Сполучених Штатів. Адвокати просили міжнародну інстанцію заборонити Україні видачу американця.

15 березня Київський апеляційний суд у касаційній інстанції дозволив екстрадицію американця Крейґа Ленґа, який воював на Донбасі в лавах «Правого сектора». Це сталося після того, як захист в апеляції домігся скасування дозволу на екстрадицію в лютому 2021 року.

Читайте також: Справа Крейґа Ленґа: «допомога союзникові» і праворадикальний екстремізм

Правоохоронні органи Сполучених Штатів Америки вимагають екстрадиції Крейґа Ленґа. У Штатах його підозрюють у подвійному вбивстві літньої пари з метою пограбування у Флориді. За словами адвоката, американець відкидає обвинувачення.

Ленґ – колишній американський військовий. Брав участь у бойових діях в Іраку й Афганістані. В Україну вперше потрапив у 2015-му, понад рік воював на Донбасі разом із добровольцями праворадикальної організації «Правий сектор».

У 2016 році, коли з’явилася легальна можливість, Ленґ разом із бійцями «Грузинського легіону» підписав контракт зі Збройними силами України й отримав український військовий квиток. Служив на передовій в районі Світлодарської дуги. Через кілька місяців військовий припинив службу в ЗСУ.