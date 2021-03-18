Суд щодо арешту ветерана Ленга перенесли на кінець квітня

Печерський районний суд Києва переніс засідання з розгляду клопотання про арешт ветерана бойових дій на Донбасі Крейґа Ленґа на 22 квітня, повідомив кореспондент Радіо Свобода з зали суду.

За повідомленням, суд постановив перенести розгляд клопотання через те, що отримав матеріали з Європейського суду з прав людини щодо цієї справи.

18 березня Печерський суд мав розглянути клопотання Офісу генерального прокурора про взяття ветерана Крейга Ленґа під варту до його екстрадиції.

15 березня Київський апеляційний суд у касаційній інстанції дозволив екстрадицію американця Крейґа Ленґа, який воював на Донбасі в лавах «Правого сектора». Це сталося після того, як захист в апеляції домігся скасування дозволу на екстрадицію в лютому 2021 року.

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Правоохоронні органи Сполучених Штатів Америки вимагають екстрадиції Крейґа Ленґа. У Штатах його підозрюють у подвійному вбивстві літньої пари з метою пограбування у Флориді. За словами адвоката, американець відкидає обвинувачення.

Ленґ – колишній американський військовий. Брав участь у бойових діях в Іраку й Афганістані. В Україну вперше потрапив у 2015-му, понад рік воював на Донбасі разом із добровольцями праворадикальної організації «Правий сектор».

У 2016 році, коли з’явилася легальна можливість, Ленґ разом з бійцями «Грузинського легіону» підписав контракт із Збройними силами України й отримав український військовий квиток. Служив на передовій в районі Світлодарської дуги. Через кілька місяців військовий припинив службу в ЗСУ.