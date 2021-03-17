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17 березня 2021, Київ 18:15
Новини | Суспільство

Адвокат Крейга Ленга повідомив, коли суд розгляне питання про взяття його під варту

Суд розглядатиме клопотання Офісу генерального прокурора про те, щоб взяти Ленга під варту

Печерський суд розгляне клопотання Офісу генерального прокурора про взяття ветерана Крейга Ленга під варту у четвер 18 березня. Про це Радіо Свобода повідомив адвокат Ленга Олег Веремієнко.

«Розглядатиметься клопотання прокурора про взяття під варту і поміщення в Київське СІЗО Крейга Ленга – до моменту видачі в США (екстрадиція)», – повідомив він.

Він вказав на те, що Ленг є шукачем притулку в Україні.

15 березня Київський апеляційний суд у касаційній інстанції дозволив екстрадицію американця Крейга Ленга, який воював на Донбасі в лавах «Правого сектора».

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У жовтні 2020 року Печерський районний суд Києва постановив екстрадувати американського військового Крейга Ленга до Сполучених Штатів. Захист оскаржив це рішення і домігся його скасування в лютому 2021 року.

Правоохоронні органи Сполучених Штатів Америки вимагають екстрадиції Крейґа Ленґа. У Штатах його підозрюють у подвійному вбивстві літньої пари з метою пограбування у Флориді. За словами адвоката, американець відкидає обвинувачення.

Ленґ – колишній американський військовий. Брав участь у бойових діях в Іраку й Афганістані. В Україну вперше потрапив у 2015-му. Приєднався до праворадикальної організації «Правого сектору». Із добровольцями на фронті він провів понад рік.

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У 2016 році, коли з’явилася легальна можливість, Ленґ разом з бійцями «Грузинського легіону» підписав контракт із Збройними силами України й отримав український військовий квиток. Служив на передовій в районі Світлодарської дуги. Через кілька місяців військовий припинив службу в ЗСУ.

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