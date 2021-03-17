Адвокат Крейга Ленга повідомив, коли суд розгляне питання про взяття його під варту

Печерський суд розгляне клопотання Офісу генерального прокурора про взяття ветерана Крейга Ленга під варту у четвер 18 березня. Про це Радіо Свобода повідомив адвокат Ленга Олег Веремієнко.

«Розглядатиметься клопотання прокурора про взяття під варту і поміщення в Київське СІЗО Крейга Ленга – до моменту видачі в США (екстрадиція)», – повідомив він.

Він вказав на те, що Ленг є шукачем притулку в Україні.

15 березня Київський апеляційний суд у касаційній інстанції дозволив екстрадицію американця Крейга Ленга, який воював на Донбасі в лавах «Правого сектора».

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У жовтні 2020 року Печерський районний суд Києва постановив екстрадувати американського військового Крейга Ленга до Сполучених Штатів. Захист оскаржив це рішення і домігся його скасування в лютому 2021 року.

Правоохоронні органи Сполучених Штатів Америки вимагають екстрадиції Крейґа Ленґа. У Штатах його підозрюють у подвійному вбивстві літньої пари з метою пограбування у Флориді. За словами адвоката, американець відкидає обвинувачення.

Ленґ – колишній американський військовий. Брав участь у бойових діях в Іраку й Афганістані. В Україну вперше потрапив у 2015-му. Приєднався до праворадикальної організації «Правого сектору». Із добровольцями на фронті він провів понад рік.

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У 2016 році, коли з’явилася легальна можливість, Ленґ разом з бійцями «Грузинського легіону» підписав контракт із Збройними силами України й отримав український військовий квиток. Служив на передовій в районі Світлодарської дуги. Через кілька місяців військовий припинив службу в ЗСУ.