ЄСПЛ заборонив Україні екстрадувати ветерана Ленґа щонайменше до 20 квітня – адвокати

Європейський суд із прав людини заблокував екстрадицію громадянина США, ветерана війни на Донбасі Крейґа Ленґа щонайменше до 20 квітня. Про це йдеться у витязі з рішення ЄСПЛ, яке Радіо Свобода надали адвокати Ленґа.

Як пояснив один із них Дмитро Моргун, захист ветерана звенувся до ЄСПЛ одразу після того, як суд за результатами касаційного розгляду дозволив екстрадувати Ленґа до Сполучених Штатів. Адвокати просять міжнародну інстанцію заборонити Україні видачу американця.

«Щойно апеляційний суд переглянув своє ж рішення в тому порядку, в якому було 15 березня, ми одразу подали фінальну скаргу про застосування правила (ЄСПЛ – ред.) 39. Правило 39 зобов’язує уряд, у тому числі через МВС, через Уповноваженого з прав людини не порушувати вимогу і не екстрадувати особу», – сказав Моргун.

Він додав, що в період до 20 квітня український уряд та захисники Ленґа повинні надати ЄСПЛ свої позиції з цієї справи.

Читайте також: Справа Шеремета: засідання перенесли на 23 березня

«З боку уряду мають бути подані до 30 березня відповідні документи та пояснення причин, чому від США Україна не затребувала тих гарантій, про які ми писали неодноразово, пояснити ситуацію, як вони бачать, надати свої пояснення. А після цього, до 14 квітня, нам нададуть можливість за процедурою надати своє бачення, свої відповіді на те, що буде писати уряд. Після чого з 14 квітня по 20 квітня ЄСПЛ переглядатиме ці позиції і буде виносити додаткові рішення», – розповів адвокат.

За його словами, рішення ЄСПЛ може полягати або в повній відмові на скаргу адвокатів, що означатиме розблокування екстрадиції, або у продовженні застосування правила 39 (про проміжні заходи), забороні екстрадиції і подальшому розгляді аплікаційних скарг з наданням висновків.

Гарантії з боку США, яких вимагає сторона захисту, полягають у тому, що Ленґа не засудять до довічного ув’язнення чи смертної кари.

«Ще ми писали про ad hoc, (гарантію – ред.) непритягнення до кримінальної відповідальності за інші кримінальні злочини окрім тих, за які він розшукується, але треба бути чесним, вони не згадуються в цьому листі, можливо, будуть згадані пізніше», – міркує Моргун.

Він уточнив, що спори щодо обох заяв Ленґа на статус біженця в Україні досі перебувають в касаційній палаті Верховного Суду.

«Ще одна скарга на рішення від 11 лютого, яке стало нібито підставою як нововиявлена обставина до перегляду, також оскаржується нами в першій інстанції», – додав він.

Запобіжний захід – особисте зобов’язання – щодо Ленґа, накладений Вінницьким міським судом, діятиме до 2 квітня.

Печерський районний суд Києва 18 березня переніс засідання з розгляду клопотання про арешт ветерана бойових дій на Донбасі Крейґа Ленґа на 22 квітня.

За повідомленням, суд постановив перенести розгляд клопотання через те, що отримав матеріали з Європейського суду з прав людини щодо цієї справи.

15 березня Київський апеляційний суд у касаційній інстанції дозволив екстрадицію американця Крейґа Ленґа, який воював на Донбасі в лавах «Правого сектора». Це сталося після того, як захист в апеляції домігся скасування дозволу на екстрадицію в лютому 2021 року.

Читайте також: Справа Крейґа Ленґа: «допомога союзникові» і праворадикальний екстремізм

Правоохоронні органи Сполучених Штатів Америки вимагають екстрадиції Крейґа Ленґа. У Штатах його підозрюють у подвійному вбивстві літньої пари з метою пограбування у Флориді. За словами адвоката, американець відкидає обвинувачення.

Ленґ – колишній американський військовий. Брав участь у бойових діях в Іраку й Афганістані. В Україну вперше потрапив у 2015-му, понад рік воював на Донбасі разом із добровольцями праворадикальної організації «Правий сектор».

У 2016 році, коли з’явилася легальна можливість, Ленґ разом з бійцями «Грузинського легіону» підписав контракт із Збройними силами України й отримав український військовий квиток. Служив на передовій в районі Світлодарської дуги. Через кілька місяців військовий припинив службу в ЗСУ.