Екстрадиція «Зеленого»: що відомо про справу?

Ольга Кацан

18 травня Житомирська поліція затримала добровольця «Правого сектору», кіборга-росіянина Леоніда Чемоданова (позивний «Зелений»). Росія інкримінує йому справу 12-річної давнини про хуліганство, а захист переконаний, що видачі бійця вимагають через його участь у бойових діях проти російських гібридних сил. Наразі триває екстрадиційна перевірка, чоловіка утримують в Житомирському ІТТ. У «Правому секторі» переконані, що після передачі до Росії ветеран буде засуджений і знищений як боєць «терористичної, екстремістської організації». Чому його оголосили у міжнародний розшук лише у 2021 році? Що наразі відомо про справу? Чи відбудеться екстрадиція «Зеленого»?

Хто такий «Зелений»

Леонід Чемоданов (позивний «Зелений») – громадянин Росії, доброволець «Правого сектору». Брав участь у боях за Донецький аеропорт та Піски. До України переїхав до війни. У інтерв’ю «Цензор.нет» говорив, що переїхав до України з особистих причин та називав себе противником путінського режиму. А у фільмі "Добровольці Божої чоти" розповідав, що має в Україні сім’ю і дітей.

Також зі слів чоловіка, він отримав посвідку на тимчасове проживання і подав документи на громадянство України за законом про добровольців. «Повернутися у РФ для мене – це загроза і свободі, і життю. У Росії «Правий сектор» – це терористична організація», – говорив Чемоданов.

Через що його затримали

Поліція Житомирської області не коментувала затримання чоловіка, а спікер Національної поліції Оксана Блищик повідомила Радіо Свобода, що поліція передала Чемоданова СБУ. Однак адвокат затриманого Віталій Коломієць це заперечує та стверджує, що нині затриманий перебуває в Житомирському ІТТ, тобто у поліцейському ізоляторі.

Те, що затримання проводилось на запит СБУ, заперечив і речник Служби безпеки Артем Дехтяренко: він сказав Радіо Свобода, що «Зеленого» затримали співробітники Нацполіції «у зв’язку із перебуванням у міжнародному розшуку за лінією Інтерполу».

Ліга.новости, посилаючись на власне джерело в керівництві Міністерства внутрішніх справ, пише, що Чемоданова нібито затримали через незаконне володіння зброєю та боєприпасами, привезеними із зони ООС/АТО, та паспорт громадянина РФ з нібито переклеєним фото. Видання пише, що відбитки Чемоданова збіглися з відбитками із бази Інтерполу, які належать громадянину РФ Олексію Петрову, засудженому в 2009 році за розбій, який перебуває в міжнародному розшуку з березня 2021 року.

Адвокат бійця Віталій Коломієць каже, що Росія подала Чемоданова в розшук через Інтерпол через справу понад десятирічної давнини.

«Йому інкримінують в Росії якесь заочне рішення, побутова справа: чи-то хуліганство, чи-то тілесні ушкодження. Заочно його засудили до 5-ти років. Я нагадую, це відбулося в період 2008-2009 року. І вони спохватилися, зробили запит на екстрадицію», – каже Коломієць.

«Ми підозрюємо, що цей запит вони зробили за інформацією, рекомендаціями місцевої поліції Житомирської області. Тобто житомирські поліцейські взяли біологічні зразки, дактилоскопічні дані «Зеленого» і відправили їхнім колегам «за поребрик». І на підставі цих даних Росія зробила запит про екстрадицію», – додає адвокат.

Як відбувається екстрадиція

Протягом 60 годин з моменту затримання має відбутися судове засідання, на якому мають ухвалити рішення про екстрадицію.

За словами адвоката Коломійця, «необов’язково повинен бути саме екстрадиційний арешт, може бути застосований інший запобіжний захід. Ми розраховуємо, що прокуратура якнайшвидше розбереться, встановить, що тут очевидно політичне замовлення Росії і побутова справа щодо хілуганства чи тілесні ушкодження (не зрозуміло що) 2008-2009 року просто використовується Росією, щоб вчинити розправу над нашими ветеранами, добровольцями, подати сигнал іншим небайдужим українцям: дивиться, ось, що з вами буде, ніякі державні інституції вас не захистять».

І що, навіть із Росією?

Виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко розповідає, що процедура екстрадиції із Росією, попри війну, функціонує: «Вона не зупинялася навіть з настанням збройного конфлікту і фактично воєнної агресії Російської Федерації. У нас відбуваються взаємні запити щодо екстрадиції і видача таких осіб. Це видача засуджених осіб, вирок щодо яких вступив в законну силу. Тобто є процедури, які працюють через Офіс генерального прокурора. Тут питання до Офісу генпрокурора, вони знали про цю процедуру екстрадиції, відповідно здійснювалися оперативно-розшукові дії з встановлення цієї особи. Особа, я думаю, так само знала, що здійснюються дії щодо неї» – каже Павліченко.

За його словами, під час судового засідання мають розглянути питання, наскільки законною і безпечною для особи є процедура екстрадиції, чи не містить ця справа порушення, приміром, статті 3 Європейської конвенції з прав людини.

«Пану Чемоданову (я підозрюю, що це інше ім’я, під яким він тут знаходиться) можливо, загрожує жорстоке поводження або переслідування, зокрема через участь у збройному конфлікті на сході України», – каже Павліченко.

Позиція «Правого сектору» і ветеранів

Командир ДУК «Правий сектор» Андрій Стемпіцький у Facebook написав, що, на його думку, у разі екстрадиції «Зелений» буде засуджений та знищений, як боєць «Правого сектора».

Речниця ДУК «Правий сектор» Дана Виноградова у коментарі Радіо Донбас.Реалії зауважила: «Ситуація не зовсім зрозуміла: взагалі, з якого приводу і на яких підставах своїх громадян Україна раптом вирішує видавати? «Зелений» абсолютно щиро і чесно воював за Україну і, я гадаю, власною кров’ю, зусиллями, роботою він здобув собі право на захист цієї держави».

«Нікого не можна видавати до Росії, цей договір з Росією про взаємну видачу підозрюваних давно мав би бути розірваним. Якщо людина скоїла якісь злочини в Україні, то її треба судити тут, за українськими законами. Тим більше, конкретно ця людина, про яку ми зараз з вами говоримо, я так розумію, в Україні ні в чому не винна», – переконана ветеран війни на Донбасі Олена Білозерська. Вона каже, що особисто «Зеленого» не знала, але повністю довіряє позиції захисту.

Захист Чемоданова планує подавати заперечення на клопотання щодо його екстрадиційного арешту.

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС.РЕАЛІЇ: