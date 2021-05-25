Поліція заявляє, що викрила двох кримінальних авторитетів із санкційного списку РНБО

Поліція викрила трьох «кримінальних авторитетів», двоє з яких перебувають у санкційному списку Ради національної безпеки і оборони, повідомив Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

«Троє викритих зловмисників перебувають у статусах так званих «смотрящих» – за азербайджанською діаспорою у Черкасах, за відділенням Херсонського СІЗО, а також за одним із районів Одещини. Першим двом повідомлено про підозру, у тому числі за встановлення та поширення злочинного впливу – вони перебувають у санкційному списку Ради Національної безпеки та оборони», – розповіли в поліції.

За даними правоохоронців, третій «кримінальний авторитет» викритий у переховуванні від відбування призначеного судом покарання.

14 травня Рада національної безпеки та оборони України застосувала санкції стосовно «злодіїв у законі» та кримінальних авторитетів. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що РНБО запроваджує санкції щодо 557 «злодіїв у законі» та 11 кримінальних авторитетів.