Разумков щодо «закону про олігархів» – в РНБО можливий конфлікт інтересів

Для визнання особи такою, що є олігархом, потрібне створення нового уповноваженого органу – таку думку голова Верховної Ради Денис Разумков висловив під час брифінгу в парламенті 3 червня.

Спікер схвально відгукнувся про ідею деолігархізації, назвавши її «важливим аспектом», але вказав на те, що, згідно з новим законопроєктом, визначати, хто є олігархом, повинна Рада національної безпеки і оборони. Разумков нагадав, що РНБО є дорадчим органом.

«(РНБО – ред.) не властива функція відносити тих чи інших громадян до тих чи інших категорій. Тому я думаю, що варто було б створити окремий орган, який би займався такими питаннями. Можливо, за аналогією з тими комісіями, які займаються відбором НАБУ, САП, можливо, із залученням іноземних експертів, це також було б ефективним механізмом», – припустив він.

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Голова парламенту також вказав на ймовірний конфлікт інтересів з огляду на те, що до складу Ради входять політики вищого рангу.

«І голова Верховної Ради, і президент, і інші високопосадовці входять до РНБО і, якщо ми кажемо гіпотетично, що є якийсь голова ВР, який якось пов’язаний із олігархами, або будь-який інший посадовець, прем’єр-міністр, міністр, то навряд чи він буде підтримувати ідею включення такої особи до вищезазначеного списку. І це буде відвертим конфліктом інтересів при прийнятті того чи іншого рішення», – вважає Разумков.

Крім того, він нагадав, що не існує виключного переліку людей, які можуть входити до РНБО – їх призначає президент України – «сьогодні в нас питань нема, це Володимир Олександрович Зеленський, але цей закон приймається на 10 років, і повинні бути запобіжники».

Коментуючи текст законопроєкту, Разумков також припустив, що перелік посадовців, які, згідно з ним, повинні декларувати свої зустрічі з олігархами, варто розширити. Він запропонував долучити до нього також високопоставлених співробітників державних інституцій.

«Наприклад, керівництво апрату Верховної Ради, Офісу президента, державні секретарі. Я не пам’ятаю, щоб вони там були включені, але це ключові посади у різних міністерствах, які також повинні будуть декларувати свої зустрічі з представниками великого бізнесу. Щодо самої ідеї декларування (зустрічей – ред.) – я її підтримую, вважаю, що це правильно», – зазначив він.

Текст внесеного президентом Володимиром Зеленським законопроєкту про олігархів наданий для ознайомлення Верховній Раді 3 червня.