Міфи для селян і «земельна конституція» від Зеленського

Легальна торгівля сільськогосподарською землею в Україні практично стала реальністю відтоді, як Верховна Рада ухвалила, а президент Володимир Зеленський підписав закон, що запускає ринок землі у роботу від дня завершення дії відповідного мораторію.

Підписаний документ докорінно змінює землеустрій і фактично є «земельною конституцією» України, заявив Володимир Зеленський.

«Це закон, який забирає у кабінетного чиновника функцію оформляти право на землю, якої він ніколи навіть у своєму житті не бачив. Який остаточно повертає громадам право розпоряджатися своїми землями. Закон, який чітко закріплює, що купувати і продавати землю можуть виключно українці», – зауважив Володимир Зеленський під час Всеукраїнського форуму «Україна 30. Земля».

Згідно з законом «Про внесення зміни до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин», у комунальну власність сільських, селищних, міських рад передаються землі державної власності за межами населених пунктів (крім земель, які потрібні державі для виконання її функцій). Повноваження у здійсненні державного контролю за використанням і охороною земель надано обласним державним адміністраціям і виконавчим органам сільських, селищних, міських рад.

Раніше Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення», який Верховна Рада ухвалила у березні минулого року.

Саме цей документ передбачав формування законодавчого поля для запровадження ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення. Він також визначив основні засади ринку землі.

Доки влада працювала над законодавчим полем для обігу земель, українці активно обговорювали цю тему. Політики та експерти формулювали кардинально протилежні прогнози. Частина таких передбачень грунтувалися на вкрай негативних очикуваннях.

Міфи і закон

Радіо Свобода розібралося, які існують міфи навколо ринку землі і які відповіді на них дає закон.

«Ринок землі – лише розмови»

Ринок землі відкриється з 1 липня 2021 року – разом зі зняттям мораторію на відчуження земель сільськогосподарського призначення.

«Українцям не дадуть купити свою ж землю»

До 1 січня 2024-го набувати у власність земельні ділянки сільгосппризначення зможуть лише громадяни України, територіальні громади і держава.

«Продадуть усю українську землю»

Заборонено продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної і комунальної власності, а також відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення, розташованих на тимчасово окупованих територіях України (крім передання їх у спадщину).

«Селянам доведеться продавати землю за безцінь»

До 1 січня 2030 року ціна продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення, виділених в натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв), не може бути меншою за їхню нормативну грошову оцінку.

«Усю землю куплять олігархи»

До 1 січня 2024-го громадянин України зможе купити земельні ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею до 100 гектарів. Таке обмеження не поширюватиметься на землю, набуту громадянином України у власність до 1 липня 2021-го.

З 1 січня 2024 року обмеження максимальної площі придбаних земельних ділянок сільськогосподарського призначення збільшиться та становитиме 10 тисяч гектарів.

Юридична особа зможе набувати у власність не більш як 10 тисяч гектарів.

Якщо громадянин України має право власності на частку у статутному капіталі юридичної особи, то йому також належить право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, що належать цій юридичній особі.

«Всю землю викуплять іноземці»

Іноземці й іноземні компанії не зможуть набувати у власність землю сільськогосподарського призначення до схвалення цього питання на всеукраїнському референдумі.

Наразі не відомо, чи він відбудеться, а якщо відбудеться, то коли і за яких умов.

Українські компанії, учасниками яких є інші юридичні особи, іноземці чи іноземні компанії особи, не зможуть набувати у власність земельні ділянки сільськогосподарського призначення до схвалення цього питання на всеукраїнському референдумі.

«Землю одразу розкуплять великі агрохолдинги»

Відкриття ринку землі для юридичних осіб заплановано з 1 січня 2024 року. Купувати або в інший спосіб набувати у власність землі сільськогосподарського призначення зможуть лише ті компанії, учасниками й бенефіціарами яких є громадяни України.

«Іноземці отримають землю, купивши українські агрохолдинги»

Іноземцям і юридичним особам заборонено набувати у власність частки у статутному капіталі юридичних осіб, які є власниками земель сільськогосподарського призначення.

«Усю землю скуплять банки»

Банки зможуть набувати право власності на землю, але тільки у вигляді стягнення предмета застави за іпотечними договорами. Банки матимуть два роки на відчуження земельних ділянок, набутих ними через звернення стягнення.

«Землю як дали, так і заберуть»

Ділянку можуть конфіскувати, якщо особа набула у власність земельну ділянку з порушенням передбачених законодавством положень: правочин на набуття права власності можуть визнати недійсним.

Якщо особа не має права набувати у власність землю, але все-таки набула це право, за законодавством вона має відчужити земельну ділянку протягом року з моменту набуття права власності на неї. Якщо особа не відчужила впродовж зазначеного строку таку земельну ділянку, її конфіскують за рішенням суду.

Суперечка триває

Відкриття ринку землі сприятиме зростанню ціни на земельні ділянки. Вона зросте мінімум удвічі за 3–5 років, заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на Всеукраїнському форумі «Україна 30. Земля».

«Коли мова йде про відкриття ринку землі, це означає встановлення справедливості. Відкриття ринку землі призведе до зростання ціни на землю, як мінімум, у два рази протягом перших 3–5 років. Такі наші оцінки, такі оцінки експертів», – сказав Шмигаль.

Але закон про внесення змін до Земельного кодексу прямо суперечить національним інтересам, вважає лідерка партії «Батьківщина», народний депутат Юлія Тимошенко. Вона наголошує, що його положення анулюєть норми раніше чинного Земельного кодексу про заборону продажу сільськогосподарських угідь іноземцям, повідомила прес-служба партії.

Крім того, скасовується поняття «особливо цінні землі», на які поширюється заборона на продаж, також держава усувається від контролю за використанням сільськогосподарських земель, скасовується заборона на зняття верхнього родючого шару ґрунту, скасовуються привілеї українських фермерів під час купівлі сільськогосподарських земель, заявила Тимошенко.

«Наших селян і фермерів просто хочуть зігнати з їхньої землі. Їх хочуть змусити виходити на електронні аукціони і конкурувати щодо купівлі землі з глобальними банками і корпораціями. Ніякі фермери цього не зможуть», – стверджує Тимошенко.

Захід підтримує земельну реформу

Щоб забезпечити антикорупційні гарантії земельної реформи, слід ухвалити також додаткові підзаконні акти, закликала українську владу тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін під час форуму «Україна 30. Земля». Також тимчасова повірена зауважила, що, на жаль, через суперечливі повідомлення багато українців залишаються скептично налаштованими щодо того, чи земельна реформа дасть їм переваги.

«Життєво важливо, щоб власники землі і громади знали свої права і як їх захистити. Ми закликаємо уряд і медіа ініціювати кампанію інформування громадськості для забезпечення зрозумілої, точної інформації», – зазначила Квін.

Вона запевнила, що США, разом із Європейським союзом і партнерами зі Світового банку, готові підтримати уряд України в імплементації земельної реформи, яка буде відповідати інтересам усіх українців.

Тимчасом Європейська комісія надала гранти на 50 мільйонів євро для підтримки аграрного сектора України. Про це заявила заступниця генерального директора Директорату Єврокомісії з питань європейської політики сусідства і переговорів щодо розширення Катаріна Матернова під час форуму «Україна 30».

«Ми надали 50 мільйонів євро у вигляді грантів, які будемо видавати протягом двох років, для підтримки малих фермерів, щоб допомогти їм придбати землю», – сказала Матернова.

Представниця Єврокомісії додала, що Євросоюз схвалює державну політику України щодо підтримки фермерів, але зараз потрібно переконатися, чи всі малі сільгоспвиробники проінформовані про деталі земельної реформи і мають можливість отримати фінансову підтримку.

Міжнародний валютний фонд називає земельну реформу однією з ключових умов продовження співпраці з Києвом.

В Україні налічують понад 40 мільйонів гектарів сільськогосподарських земель. Мораторій на продаж землі тривав із 2002 року.