Земельна реформа: Рада затвердила порядок продажу земельних ділянок на електронних аукціонах

Верховна Рада України 18 травня ухвалила в цілому законопроєкт №2195 про внесення змін до Земельного кодексу України та закону України «Про оренду землі» щодо продажу на електронних аукціонах земельних ділянок, які перебувають у державній і комунальній власності, або прав на них.

За закон проголосували 272 народних депутати за мінімально необхідних 226. У повному складі не підтримали закон фракції ОПЗЖ та «Батьківщини».

Згідно з пояснювальною запискою до документа, він забезпечує публічність і прозорість продажу та передання в користування земельних ділянок державної та комунальної власності в електронній системі торгів, проведених в інтернеті у форматі аукціону в режимі реального часу.

Автори змін до законодавства вважають, що ухвалення цього документа дасть можливість оптимізувати законодавство з питань продажу та передання в користування земельних ділянок державної та комунальної власності, удосконалить і прискорить механізми й процедури її продажу та передання, підвищить економічну ефективність проведення аукціонів і збільшить надходження до державного та місцевих бюджетів.