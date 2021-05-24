Зеленський підписав закон, який «остаточно повертає громадам право розпоряджатися своїми землями» – ОП

Президент України Володимир Зеленський 24 травня підписав закон «Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин», який Верховна Рада ухвалила 28 квітня. Це сталося на форумі «Україна 30. Земля», повідомляє сайт глави держави.

«У квітні 2021 року, подолавши шалений спротив і тисячі правок… Верховна Рада нарешті ухвалила останні ключові закони, необхідні для повноцінного старту прозорого ринку землі», – сказав Зеленський.

Президент наголосив, що документ докорінно змінює землеустрій і фактично є «земельною Конституцією» України.

«Це закон, який забирає у кабінетного чиновника функцію оформляти право на землю, якої він ніколи навіть у своєму житті не бачив. Який остаточно повертає громадам право розпоряджатися своїми землями. Закон, який чітко закріплює, що купувати та продавати землю можуть виключно українці», – твердить Зеленський.

Згідно з документом, землі державної власності за межами населених пунктів (крім земель, які потрібні державі для виконання її функцій) передаються в комунальну власність сільських, селищних, міських рад. Встановлюється чіткий механізм фіксування у Державному земельному кадастрі меж громад, зокрема об’єднаних. Органи місцевого самоврядування отримують повноваження щодо зміни цільового призначення земельних ділянок приватної власності та затвердження детальних планів території за межами населених пунктів.

Крім того, повноваження зі здійснення державного контролю за використанням та охороною земель надано обласним державним адміністраціям та виконавчим органам сільських, селищних, міських рад.