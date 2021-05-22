У «Батьківщині» визначилися з формулюванням питання на референдум про ринок землі

У Всеукраїнському об’єднанні «Батьківщина» повідомили, що визначилися з формулюванням питання, яке може бути винесене на загальнонаціональний референдум щодо ринку землі.

«Члени ініціативної групи одноголосно підтримали формулювання питання майбутнього референдуму, яке звучатиме так: «Чи підтримуєте ви заборону продажу земель сільськогосподарського призначення будь-кому, крім держави Україна?» – повідомляє пресслужба політсили.

Зазначається, що до ініціативної групи з проведення референдуму увійшли 11 тисяч учасників, які невдовзі почнуть збирати 3 мільйони підписів.

Минулого місяця Юлія Тимошенко повідомила, що Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» буде ініціювати проведення референдумів із п’яти питань.

За її словами, на референдуми планують винести такі питання: постачання населенню українського газу та атомної електроенергії з 30% рентабельністю, про продаж сільськогосподарських земель, про продаж стратегічної власності, питання про легалізацію канабісу і про гральний бізнес.

26 січня парламент проголосував у другому читанні за законопроєкт №3612 «Про народовладдя через всеукраїнський референдум», який перебував на розгляді Верховної Ради більш ніж пів року. Його вніс президент Володимир Зеленський, який від початку каденції обіцяє встановити народовладдя в Україні.

Згідно з текстом законопроєкту, предметом всеукраїнського референдуму не можуть бути питання: