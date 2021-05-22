У «Батьківщині» визначилися з формулюванням питання на референдум про ринок землі

У Всеукраїнському об’єднанні «Батьківщина» повідомили, що визначилися з формулюванням питання, яке може бути винесене на загальнонаціональний референдум щодо ринку землі.
«Члени ініціативної групи одноголосно підтримали формулювання питання майбутнього референдуму, яке звучатиме так: «Чи підтримуєте ви заборону продажу земель сільськогосподарського призначення будь-кому, крім держави Україна?» – повідомляє пресслужба політсили.
Зазначається, що до ініціативної групи з проведення референдуму увійшли 11 тисяч учасників, які невдовзі почнуть збирати 3 мільйони підписів.
Минулого місяця Юлія Тимошенко повідомила, що Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» буде ініціювати проведення референдумів із п’яти питань.
За її словами, на референдуми планують винести такі питання: постачання населенню українського газу та атомної електроенергії з 30% рентабельністю, про продаж сільськогосподарських земель, про продаж стратегічної власності, питання про легалізацію канабісу і про гральний бізнес.
26 січня парламент проголосував у другому читанні за законопроєкт №3612 «Про народовладдя через всеукраїнський референдум», який перебував на розгляді Верховної Ради більш ніж пів року. Його вніс президент Володимир Зеленський, який від початку каденції обіцяє встановити народовладдя в Україні.
Згідно з текстом законопроєкту, предметом всеукраїнського референдуму не можуть бути питання:
- що суперечать положенням Конституції України, загальновизнаним принципам і нормам міжнародного права, закріпленим насамперед Загальною декларацію прав людини, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, протоколами до неї;
- спрямовані на ліквідацію незалежності України, порушення державного суверенітету і територіальної цілісності України, створення загрози національній безпеці України, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі;
- щодо законопроєктів з питань податків, бюджету, амністії;
- віднесені Конституцією України і законами України до відання органів правопорядку, прокуратури чи суду.
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