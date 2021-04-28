Верховна Рада ухвалила зміни до Земельного кодексу

Верховна Рада України на засіданні 28 квітня ухвалила закон «Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин».

За це рішення проголосували 284 депутати.

«Законом скасовуються вимоги щодо цільового використання земель сільськогосподарського призначення. Згідно із законом, «зміна цільового призначення земельних ділянок, що не належать до державної чи комунальної власності, здійснюється сільською, селищною, міською радою», – повідомила пресслужба Верховної Ради.

У парламенті зазначили, що документ передбачає:

реформування системи управління у сфері земельних відносин та зняття штучних обмежень господарської діяльності для спрощення доступу до земельних ресурсів населення та бізнесу, скасування зайвих дозволів та дублювання процедур перевірки документації із землеустрою;

запровадження незалежного контролю документації із землеустрою через громадську експертизу або рецензування; надання відомостей документації із землеустрою статусу публічних, відкритих та загальнодоступних даних;

інтеграцію та уніфікацію землевпорядної, топографо-геодезичної та картографічної діяльності;

запровадження страхування професійної відповідальності виконавців робіт із землеустрою як альтернативи державному контролю;

зменшення вартості робіт та тривалості часу, що витрачається на виконання процедур, пов’язаних з проведенням землеустрою;

зменшення ризиків хабарництва та корупції.

Також на засіданні Верховна Рада розглянула понад 3000 правок до земельних законів.

Ухвалений у березні 2020 року закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення», який відкриває ринок землі в Україні, передбачає, що власниками земель сільськогосподарського призначення можуть бути: