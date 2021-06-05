П’ятьом іноземцям заборонили в’їзд в Україну через зйомки фільму та участь у фестивалі в окупованому Криму

Міністерство культури та інформаційної політики України у травні внесло трьох громадян Росії та двох громадян Польщі до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, через зйомки фільму в окупованому Росією Криму. Їм заборонили в’їзд в Україну терміном на три роки. Про це 4 червня повідомили у представництві президента України в АРК.
«У травні 2021 Міністерство культури та інформаційної політики України, реагуючи на факти зйомки в Севастополі військової драми «Небо» про російських військових у війні в Сирії та (участь – ред.) у так званому «міжнародному музичному фестивалі «Дорога на Ялту», внесло трьох громадян Російської Федерації та двох громадян Польщі до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці», – мовиться у повідомленні.
Зазначається, що Служба безпеки України заборонила цим іноземцям в’їзд на територію України терміном на три роки.
«Відповідні рішення Міністерства культури та інформаційної політики України і Служби безпеки України стали реакцією, в тому числі й на звернення представництва», – наголосили у відомстві.
Фільм під робочою назвою «Небо» знімали восени 2020 року у покинутому санаторії поблизу Морського. Картина розповідає про події 2015 року. Тоді Туреччина збила російський бомбардувальник Су-24М, що порушив її кордони.
У травні Кабінет Міністрів України ухвалив рішення звернутися до РНБО з пропозицією запровадити санкції щодо 11 російських артистів за незаконне відвідування Криму.
Проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії раніше повідомили у СБУ, що відносно 60 російських артистів, які приїздили до Криму після окупації, ведеться розслідування в рамках кримінального провадження.
Окупація та анексія Криму Росією
У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові.
16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.
Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.
Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції.
Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості».
Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.
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