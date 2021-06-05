П’ятьом іноземцям заборонили в’їзд в Україну через зйомки фільму та участь у фестивалі в окупованому Криму

Міністерство культури та інформаційної політики України у травні внесло трьох громадян Росії та двох громадян Польщі до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, через зйомки фільму в окупованому Росією Криму. Їм заборонили в’їзд в Україну терміном на три роки. Про це 4 червня повідомили у представництві президента України в АРК.

«У травні 2021 Міністерство культури та інформаційної політики України, реагуючи на факти зйомки в Севастополі військової драми «Небо» про російських військових у війні в Сирії та (участь – ред.) у так званому «міжнародному музичному фестивалі «Дорога на Ялту», внесло трьох громадян Російської Федерації та двох громадян Польщі до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці», – мовиться у повідомленні.

Зазначається, що Служба безпеки України заборонила цим іноземцям в’їзд на територію України терміном на три роки.

«Відповідні рішення Міністерства культури та інформаційної політики України і Служби безпеки України стали реакцією, в тому числі й на звернення представництва», – наголосили у відомстві.

Фільм під робочою назвою «Небо» знімали восени 2020 року у покинутому санаторії поблизу Морського. Картина розповідає про події 2015 року. Тоді Туреччина збила російський бомбардувальник Су-24М, що порушив її кордони.

У травні Кабінет Міністрів України ухвалив рішення звернутися до РНБО з пропозицією запровадити санкції щодо 11 російських артистів за незаконне відвідування Криму.

Проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії раніше повідомили у СБУ, що відносно 60 російських артистів, які приїздили до Криму після окупації, ведеться розслідування в рамках кримінального провадження.