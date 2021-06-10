Шмигаль назвав проєкт «Північний потік-2» «зброєю Кремля»

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна наполягатиме на зупинці будівництва «Північного потоку-2». Про це він сказав у коментарі «РБК-Україна».

Шмигаль охарактеризував проєкт як «економічну зброю Кремля», яку той буде використовувати проти України, Європи та США.

«По-перше, санкції США все ще можуть бути повернуті. По-друге, ми боремося не одні. Цілий ряд європейських країн виступає проти добудови», – зазначив прем’єр.

Минулого місяця адміністрація президента США Джо Байдена наклала черговий пакет санкцій у зв’язку з будівництвом «Північного потоку-2», який у США вважають шкідливим, у першу чергу для Європи, бо збільшують її залежність від газу з Росії. Але в цьому пакеті був зроблений виняток для компанії Nord Stream 2 AG, яка на сто відсотків належить російському газовому монополістові «Газпрому» і будує газогін, і її керівника Маттіаса Варніґа.

Цей виняток, який завжди може бути скасований, дав привід критикам газопроводу твердити, нібито Байден «змінив ставлення» до цього російського проєкту. В адміністрації президента США наголошують, що її різко негативне ставлення до проєкту незмінне, але нині ніякі санкції, які не поспішала накладати попередня адміністрація Дональда Трампа, вже не зупинять завершення його будівництва, зате вони пошкодили б відновленню відносин Вашингтону з його європейськими партнерами, в першу чергу з Берліном, які значно погіршилися за адміністрації Трампа.

Президент України Володимир Зеленський теж критикував Джо Байдена за цей виняток із санкцій, твердячи, що дізнався про нього з преси, а не з прямого спілкування між державами, в інтерв’ю американському інтернет-виданню Axios. У Вашингтоні на запит видання спростували це твердження Зеленського.

Як повідомили в пресслужбі Білого дому, Державний департамент США регулярно спілкується з українськими посадовцями з питань «Північного потоку-2». Так само напередодні передачі до Конгресу останнього звіту про санкції, в якому було повідомлено про виняток, «Держдепартамент повідомив про зміст документу посла України в Вашингтоні і чільних посадовців у Києві, зокрема керівника офісу президента України», мовиться в повідомленні.