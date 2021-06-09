Блінкен: виняток із санкцій щодо «Північного потоку-2» може бути відкликаний

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що виняток із санкцій для компанії Nord Stream 2 AG і її директора Маттіаса Варніґа може бути переглянуто. Про це він сказав протягом слухань у Конгресі 8 червня.

Nord Stream 2 AG – основна компанія, що відповідає за будівництво «Північного потоку-2» і на 100% належить російському «Газпромові».

«Ми зробили виняток із санкцій, але цей виняток може бути скасований у будь-який час», - сказав держсекретар Блінкен.

Ми сказали нашим партнерам у Німеччині, що тепер вони повинні працювати з нами й іншими, щоб уникнути і пом’якшити будь-які потенційні наслідки від запуску цього газопроводу

Він додав, що зараз Сполучені Штати ведуть активні перемови з Німеччиною щодо зменшення шкоди від «Північного потоку-2», зокрема для України.

«Ми сказали нашим партнерам у Німеччині, що тепер вони повинні працювати з нами й іншими, щоб уникнути і пом’якшити будь-які потенційні наслідки від запуску цього газопроводу. А це означає компенсувати Україні збитки від потенційної втрати плати за транзит газу в обхід України. І переконатися, що Росія не може використовувати енергію як інструмент примусу проти України чи іншої країни в регіоні», – сказав Ентоні Блінкен.

Державний секретар додав, що на час, коли команда Джо Байдена приступила до роботи, газопровід був збудований більш ніж на 90%. І, на його думку, запобігти фізичному завершенню будівництва через санкції було малоймовірно.

Раніше Німеччина заявила, що Україна повинна залишитися транзитною країною для експорту російського газу.

Блінкен вирушив із візитом у Європу разом із президентом Байденом. Разом вони відвідають Велику Британію, Бельгію і Швейцарію.

У Великій Британії запланований саміт лідерів «Групи семи» (G7), згодом у Брюсселі відбудуться саміти НАТО і США – ЄС. У Женеві в американської делегації запланована зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним.

Минулого місяця адміністрація президента США Джо Байдена наклала черговий пакет санкцій у зв’язку з будівництвом «Північного потоку-2», який у США вважають шкідливим, у першу чергу для Європи, бо він збільшує її залежність від газу з Росії. Але в цьому пакеті був зроблений виняток для компанії Nord Stream 2 AG, яка на сто відсотків належить російському газовому монополістові «Газпрому» і будує газогін, і її керівника Маттіаса Варніґа.

Цей виняток дав привід критикам газопроводу твердити, нібито Байден «змінив ставлення» до цього російського проєкту. В адміністрації президента США наголошують, що її різко негативне ставлення до проєкту незмінне, але нині ніякі санкції, які не поспішала накладати попередня адміністрація Дональда Трампа, вже не зупинять завершення його будівництва, зате вони пошкодили б відновленню відносин Вашингтону з його європейськими партнерами, в першу чергу з Берліном, які значно погіршилися за адміністрації Трампа.