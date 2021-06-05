«Північний потік-2» ще не добудовано. А Путін вже ставить умови Україні

(Рубрика «Точка зору»)

Тема запуску газопроводу «Північний потік-2» виявилася однією з головних у виступі російського президента Володимира Путіна на Петербурзькому міжнародному економічному форумі. Путін повідомив про те, що «успішно завершено укладання першої нитки газопроводу «Північний потік-2» і пообіцяв, що протягом «півтора-двох місяців закінчать і другу нитку».

Так що, як бачимо, російський президент впевнений, що американські санкції і опозиція з боку частини німецької політичної еліти проєкт не зупинять. І вже можу передбачити, що він скаже керівництву України: «Ви думаєте, що ми повинні всіх годувати?».

Але навіть у виступі, покликаному продемонструвати конструктивність і «суто економічний» характер проєкту «Північний потік-2», Володимир Путін проговорився. Російський президент зазначив, що «є можливість завантажувати ГТС України і в майбутньому, навіть після завершення терміну дії нашого контракту на транзит». Але «не для того, щоб армію утримувати і націлювати її на рішення силовим способом проблеми Донбасу, а на те, щоб економіку піднімати».

Залишимо на совісті Путіна твердження про те, що українське керівництво, яке вже сім років говорить про мир, хоче вирішити питання окупації Донбасу силовим шляхом. Важливим є інше – Путін готовий зберегти за Україною її транзитний статус тільки в тому випадку, якщо Кремль зможе впливати на внутрішню політику сусідньої країни. Хочете зберегти гроші від транзиту в бюджеті – відмовляйтеся від опору агресивним діям, приймайте те, що вам вкаже президент Росії. Не згодні – не буде ніякого газового транзиту!

Власне, заради цього і починався проєкт будівництва обхідних газопроводів, які повинні були дозволити Росії відмовитися від української газотранспортної системи. Ні, не для того, щоб отримувати додатковий прибуток, як це пояснюють, а для того, щоб отримати можливість політичного і економічного тиску на Україну. Володимир Путін саме тому всі ці роки був найактивнішим лобістом будівництва нових газогонів, особисто переконував у необхідності такого будівництва, зустрічався із керівниками інших країн, коли виникали ті чи інші перешкоди. І ось тепер, коли «Північний потік-2» навіть не добудований до кінця, російський президент починає висувати вимоги до України.

Можна уявити, як зміниться його тон в разі, якщо будівництво буде завершене.

Віталій Портников – журналіст і політичний коментатор, оглядач Радіо Свобода і Крим.Реалії

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