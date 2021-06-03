Сенатор Портман: «Північний потік-2» – це політичний проєкт Росії

У випадку, якщо Росії вдасться запустити проєкт газопроводу «Північний потік-2» – європейці опиняться під тиском Кремля, адже це питання політичних інтересів Москви, заявив під час інтерв’ю Радіо Свобода сенатор-республіканець Роб Портман.

«Росія роками використовувала енергетику в політичних цілях. Вони пустили газ по українській ГТС, бо це було в їхніх інтересах, але використовували транзит газу як важіль тиску на Україну. Тепер вони вдаються до аналогічних дій у Європі. У випадку, якщо «Північний поті-2» запустять, європейці опиняться в ситуації, в якій українці вже були роками. Треба лише поглянути на історію. Сподіваюся, наші партнери у ЄС знають історію і розуміють, що у всього є своя ціна», – сказав Портман.

«Північний потік-2» – не питання економіки, це політичний проєкт, наголосив сенатор.

Адміністрація президента США Джо Байдена раніше вирішила відмовитися від анонсованих раніше санкцій проти компанії-оператора «Північного потоку-2» - і її керуючого директора Матіаса Варніга. Байден пояснив це тим, що проєкт вже фактично добудований (орієнтовно на 95%), а також небажанням зашкодити відносинам з Європою.

Журналісти Радіо Свобода 2 червня зустрілися із сенаторами США Джин Шахін, Робертом Портманом і Крісом Мерфі у перебігу їхнього візиту до Києва.

Американські сенатори Джин Шахін, Роберт Портман і Кріс Мерфі перебували з візитом в Україні 1-2 червня. Нинішньою метою візиту трьох сенаторів США було «заохотити продовження реформ» в Україні та висловити солідарність із нею. Американські політики провели зустрічі з державним керівництвом країни, в тому числі з президентом Володимиром Зеленським.