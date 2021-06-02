Журналісти Радіо Свобода зустрілися з сенаторами США у Києві

Журналісти Радіо Свобода у середу зустрілися із сенаторами США Джин Шагін, Робертом Портманом і Крісом Мерфі у перебігу їхнього візиту до Києва, повідомила у фейсбуці керівник Київського бюро Радіо Свобода Інна Кузнецова.

«Сенатори висловили свою підтримку незалежній журналістиці як невід’ємній складовій демократії. Ми мали змогу розповісти про роботу українського служби Радіо Свобода. Обговорили необхідність звільнення нашого фрілансера Владислава Єсипенка, арештованого у березні в окупованому Криму», – повідомила Інна Кузнецова.

Також, за її словами, разом з колегами з російської служби, вимушеними переїхати до Києва, журналісти порушили проблему тиску на Радіо Свобода у Москві, і згадали також про виклики для журналістів у Білорусі, в тому числі про Ігоря Лосика, колишнього стипендіата премії Вацлава Гавела та фрілансера Радіо Свобода, який майже рік перебуває в ув’язненні у Білорусі.

У середу в Україні з офіційним візитом перебувають американські сенатори Джин Шагін, Роберт Портман і Кріс Мерфі. Нинішньою метою візиту трьох сенаторів США є «заохотити продовження реформ» в Україні та висловити солідарність із нею. Американські політики вже провели зустрічі з державним керівництвом країни, в тому числі з президентом Володимиром Зеленським.

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