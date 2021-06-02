Конгресмени-республіканці закликали Держдепартамент скасувати винятки з санкцій проти «Північного потоку-2»

20 конгресменів США від Республіканської партії звернулись з листом до державного секретаря Ентоні Блінкена і закликали його скасувати винятки з санкцій для швейцарської компанії Nord Stream 2 AG і її керівника.

«Ми просимо вас негайно усунути ці непродумані винятки, обґрунтовані національними інтересами США, і застосувати повноваження обов’язкового характеру, які затвердив Конгрес, щоб націлити [санкції] на страхові й сертифікаційні компанії, що беруть участь у проєкті», – мовиться в листі, головним підписантом якого став лідер республіканців у комітеті Палати представників з закордонних справ конгресмен Майкл МакКол.

Законодавці відзначили, що адміністрація президента США Джо Байдена визнала роль швейцарської компанії Nord Stream 2 і її керівника, громадянина Німеччини Маттіаса Варніґа у проєкті, але висловили розчарування тим, що після такого визнання цій компанії і Варніґові було надано виняток.

Конгресмени розкритикували позицію адміністрації Байдена щодо того, що такі санкції зашкодять відносинам США і Німеччини й ЄС, і зауважили, що таке рішення «не зважає на думку країн, що перебувають на передовій у Центральній і Східній Європі, зокрема України». «Адміністрація, як видається, вважає інтереси Берліна більш пріоритетними, ніж інтереси решти Європи», – мовиться в листі.

Конгресмени також звернулись до Держдепартаменту за інформацією стосовно переговорів із Німеччиною щодо можливої компенсації для України шкоди у разі, якщо «Північний потік-2» запрацює, і скептично поставились до такої можливості.

«Більше того, ми скептично ставимось до ідеї, що довгострокові наслідки добудови трубопроводу можна достатнім чином компенсувати, з огляду на просту правду, що Україна стане більш вразливою до російської агресії, якщо Москва більше не потребуватиме Києва для транзиту газу на експорт до Західної Європи. Нещодавня російська військова ескалація всередині і на кордоні України стало потужним нагадуванням про цю реальність», – мовиться в листі конгресменів-республіканців до Блінкена.

Законодавці від Демократичної партії також висловлювали свою незгоду з «Північним потоком-2». Серед них є й сенаторка-демократка Джинн Шагін, яка цього тижня відвідує Київ.

«Я не підтримую зняття санкцій, – заявила Шагін в інтерв’ю телемережі CNN під час свого візиту до Києва, – мене розчарували ці дії. Я вважаю, ми маємо запобігти введенню в дію «Північного потоку-2», який не лише шкодить Україні, але і дає Росії вплив у Європі через надання цих енергоносіїв».

Раніше Державний департамент США додав до санкційного переліку чотири кораблі, п’ять організацій і одну особу, які беруть участь у проєкті «Північний потік-2».

Але Держдепартамент вирішив надати виняток із санкцій для дочірньої компанії російського «Газпрому» Nord Stream 2 AG і її керівника Маттіаса Варніґа, хоча і включив їх до санкційного переліку. Варніґ, громадянин Німеччини, раніше обіймав посади в різних російських компаніях і, за повідомленнями преси, має тісні зв’язки з Кремлем.

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