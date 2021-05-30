Демократи США закликають Байдена посилити санкції проти Росії: «кібератаки тривають»

Законодавці від Демократичної партії закликали президента Байдена ще більше посилити санкції щодо Росії. Оскільки, кібератаки на американський уряд тривають.

Заяви від авторитетних законодавців-демократів прозвучали після того, як компанія Microsoft оприлюднила заяву, що хакери, причетні до атаки SolarWinds, продовжують кібернапади на агенції американського уряду та інші організації, як пише видання The Hill.

«Якщо Москва несе відповідальність за цей нахабний акт зламу електронних адрес, пов'язаних з урядом США, це значить, що Росію це не стримує, попри санкції після нападу SolarWinds», – заявив голова Комітету з питань розвідки Палати представників Адам Шифф.

«Ці санкції дали адміністрації президента гнучкість для подальшого затягування економічних гвинтів в разі необхідності. І зараз, як виглядає, це необхідно», – додав конгресмен Шифф.

Схожу думку оприлюднив голова сенатського комітету з питань розвідки Марк Ворнер.

«Ми маємо посилити наш кіберзахист і чітко пояснити Росії та іншим противникам, що вони зіткнуться з наслідками через цю або будь-яку іншу зловмисну кібердіяльність», – заявив сенатор Ворнер.

Санкції є, але вони не зупиняють

У квітні 2021 року президент Байден запровадив низку жорстких санкцій щодо Росії у відповідь на атаки SolarWinds та за втручання росіян в американські вибори. Атака вважається однією із найбільших в американській історії, яка дозволила хакерам зламати комп'ютери щонайменше 9-ти урядових організацій та 100 приватних компаній.

Зараз законодавці наголошують, що це не зупинило російських кібер-зловмисників і закликають до ще більших обмежувальних заходів.

27 травня компанія Microsoft повідомила, що досвідчена російська хакерська група «Нобеліум» отримала доступ до облікового запису електронної пошти Агентства з міжнародного розвитку США (USAID), щоб через них атакувати інші організації методом фішингу.

Електронні листи хакерів містили в собі лінк. Якщо на нього клікнути, це відкриє хакерам доступ до комп'ютера, щоб вкрасти інформацію та заразити вірусом комп'ютерну мережу.

За аналізом компанії Microsoft , «Нобеліум» – це та ж сама група, яка була причетна атак SolarWinds минулого року.